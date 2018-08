Neobjasnená vražda Daniela Tupého (†21): Posun po 13 rokoch, rodina študenta nestráca nádej

BRATISLAVA - Ani po 13 rokoch nevieme, kto v bratislavskej Petržalke zavraždil vtedy 21-ročného študenta Daniela Tupého. Ten by práve dnes oslávil 34 rokov. Jeho blízkim a priateľom však svitá nádej. Polícia síce trestné stíhanie prerušila, prípad však vraj stále nešiel do stranena.

Daniela Tupého dobodali večer, 4. novembra 2005, na petržalskom Tyršovom nábreží. Začalo dlhé vyšetrovanie, ktoré však nikde neviedlo a verejnosť vraha, ktorý surovo zavraždil študenta stále nepozná.

Generálny prokurátor, Jaromír Čižnár, minulý rok v októbru uviedol, že by bol veľmi rád, keby čím skôr mohol informovať aj o objasnení vraždy študenta Daniela Tupého.​

"Robí sa tam, nemajte pocit, že sa to už pomaly dáva do stratena. Ja verím, že aj keď to už trvá dlhšie, raz sa k tomu dopracujeme," vyhlásil vtedy na tlačovke s tým, že vec ho trápi a bude rád, keď bude môcť povedať, že niekto sa za skutok bude zodpovedať. Odvtedy uplynul takmer rok.

Posun v prípade

Podľa informácií portálu noviny.sk však v prípade nastal posun. "Vo veci vraždy naďalej prebieha vyšetrovanie a sú vykonávané úkony trestného konania," povedal pre portál Michal Slivka, hovorca Prezídia PZ v Bratislave. Polícia aj prokuratúra o týchto úkonoch stále mlčí, a to z dôvodu, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Aj napriek tomu, že ide o dlhú dobu, stále je teda nádej, že vražda mladého študenta sa polícii podarí objasniť a vrah bude potrastaný.

V to verí aj otec Daniela Tupého, ktorí potvrdil, že prípad je stále otvorený. "Nie je to odložený prípad, je to otvorené a zhromažďujú sa ďalšie informácie. Dá sa povedať, že vyšetrovateľ má spisy na stole a využíva každú príležitosť na to, aby niečo riešil," povedal pre portál otec Daniel Tupý starší.

Vražda Daniela Tupého

Študent Daniel Tupý so šiestimi kamarátmi prechádzal večer 4. novembra 2005 cez parkovisko na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde ich napadli. Všetkých kopali do hlavy, niektorí mali aj bodné zranenia.

Obžalovaných v kauze tejto vraždy 16. júna 2009 napokon Okresný súd Bratislava I. oslobodil. Súd neuznal za vinného Richarda H., ktorého prokuratúra žalovala z vraždy študenta, ani Dávida V., Jána S., Michala B. ani Róberta J., ktorých žalovali z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva. Rozsudok v kauze padol po približne tri a pol roku od spáchania vraždy.

Obžaloba nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči prokurátorka. Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil. Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla.