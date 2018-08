FOTO Drogový biznis sa im rýchlo rozpadol: Dvom Prešovčanom našli trávu aj pervitín

„Minimálne od februára 2018 až doposiaľ si mal obvinený na rôznych miestach v Prešove a v rôznych časových intervaloch kupovať omamné a psychotropné látky, predovšetkým metamfetamín. Tie mal prechovávať sčasti pre vlastnú potrebu a konzumáciu a sčasti ich sám za odplatu distribuoval ďalej. Za taký čin pritom už bol odsúdený rozsudkom Okresného súdu v Poprade z júla 2015,“ objasnil hovorca. Voči mladšiemu mužovi vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Druhý obvinený si ich mal kupovať od doposiaľ neidentifikovanej osoby z Košíc, ale aj inde.

Zdroj: KR PZ v Prešove

„Pri prehliadke priestorov a pozemkov, ktorú polícia vykonala v stredu (15.8.), bola okrem iného v garážovej autodielni na pozemku rodinného domu na Ulici Československých letcov v Ľuboticiach, okres Prešov, zaistená plastová dóza s nápisom a s obsahom zelenej sušiny. Okrem toho sa tam našla plastová tuba oblepená čiernou páskou so žltým vrchnákom so šiestimi kusmi PET vrecúšok s obsahom bielej kryštalickej látky,“ upozornil Džobanik s tým, že kriminalistickým skúmaním polícia zistila v plastovej dóze prítomnosť účinnej látky THC z rastliny konope s celkovou hmotnosťou viac ako šesť gramov.

Zdroj: KR PZ v Prešove

Z takého množstva by bolo možné pripraviť minimálne 31 bežných jednotlivých dávok drogy. V šiestich vrecúškach objavili prítomnosť účinnej látky metamfetamínu s prímesou metylsulfonylmetánu s celkovou hmotnosťou takmer 3,3 gramu, z čoho by sa dalo vyrobiť minimálne 34 bežných jednotlivých dávok drogy. „Vyšetrovateľ oboch obvinených umiestnil do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí staršiemu z obvinených trest odňatia slobody na desať až 15 rokov a mladšiemu z obvinených na tri až desať rokov,“ priblížil Džobanik.