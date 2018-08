FOTO Tragédia v Michalovciach: Dôchodca zrazil na prechode 6-ročné dievčatko, nejasnosti okolo smrti

"Podľa doterajších zistení vodič (85) z Michalovského okresu viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia po Sládkovičovej ulici v smere na Hollého ulicu, kde na križovatke s Partizánskou ulicou došlo k zrážke so 6-ročnou cyklistkou, ktorá viedla bicykel po priechode pre chodcov v smere do centra mesta. Po zrážke vozidla s bicyklom cyklistka spadla na vozovku," informovala vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že utrpela ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.

Vodič bol podľa jej ďalších slov podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, ako i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru dopravy," doplnila.

Zdroj: Facebook/policiaslovakia

Polícia zároveň žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní tejto nehody a žiada svedkov, ktorí sa v uvedenom čase nachádzali v blízkosti miesta udalosti, respektíve videli jej priebeh, aby sa prihlásili osobne na oddelení dopravných nehôd Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach na ulici Hollého 46, prípadne telefonicky na číslach 0961 723 510 alebo 158.