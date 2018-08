PRÁVE TERAZ Policajný zásah v Seredi: Domové prehliadky kvôli drogám

"Vzhľadom na to, že ide o rozsiahle domové prehliadky v 18 bytových jednotkách, polícia zasahuje aj za pomoci pohotovostných policajných útvarov z Trnavy a susedných krajov," uviedla polícia. Do akcie je nasadených niekoľko desiatok policajtov, ktorí vošli do jednotlivých bytov v dopoludňajších hodinách.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Doteraz bolo zadržaných niekoľko osôb a zaistené boli podozrivé látky, ktoré sa podrobia skúmaniu na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru. "Polícia v domových prehliadkach v týchto chvíľach stále pokračuje," doplnili policajti. Viac informácií polícia poskytne, len čo to bude možné.

