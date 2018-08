Policajt aj mimo služby v akcii: Neunikla mu krádež, páchateľ na neho vytiahol zbraň

"Obvineniu zo zločinu vydierania spáchaného závažnejším spôsobom konania teraz čelí 48-ročný Štefan K. z okresu Piešťany, voči ktorému ho vzniesol na základe doterajších informácií vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV," uviedol hovorca.

Dňa 9. augusta krátko pred 18:45 odcudzil 48-ročný muž z jednej z predajní na Saratovskej ulici fľašu alkoholu, s ktorou následne prešiel bez zaplatenia cez pokladničnú zónu. Neuniklo to pozornosti 23-ročného príslušníka PZ, ktorý bol v tom čase mimo služby. Pred vchodom do predajne v súlade so zákonom preukázal svoju príslušnosť k Policajnému zboru a muža následne vyzval, aby odcudzený tovar vrátil. Muž však z tašky vytiahol expanznú zbraň, ktorú namieril na policajta.

Pod hrozbou násilia policajta prinútil, aby z miesta odišiel. Muž sa následne premiestnil na zastávku vozidiel MHD, kde nastúpil do jedného z autobusov. Policajt využil v súlade so zákonom oprávnenie príslušníka PZ, autobus zastavil a na miesto privolal hliadku Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, ktorá 48-ročného mužovi obmedzila osobnú slobodu. Po vykonaní potrebných úkonov muža umiestnili do cely policajného zaistenia. "Pretože sa muž takéhoto konania dopustil závažnejším spôsobom konania, tzn. so zbraňou, v prípade preukázania viny je možné za takéto konanie uložiť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," dodal Szeiff.