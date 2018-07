V Košiciach našli pri domove dôchodcov mŕtvu ženu (†76): Mala psychické problémy

Riaditeľ zariadenia Ján Valko v utorok pred novinármi vyjadril ľútosť nad udalosťou a úprimnú sústrasť pozostalým. Uviedol pritom, že podľa ich informácií žena nemala na Slovensku rodinu, čo sa týka jej zdravotného stavu, mala viacero zdravotných i psychiatrických diagnóz. Telo ženy našla po 6.00 h zamestnankyňa zariadenia. Obhliadajúci lekár podľa záznamov o 7.30 h stanovil predpokladaný čas úmrtia na 6.00 h.

"Veľmi ma mrzí, že k takejto situácii došlo, a verím, že aj všetkých vedúcich a radových zamestnancov sa to neskutočne bytostne dotklo, pretože každodennou prácou sa snažíme starať o našich klientov," uviedol riaditeľ, ktorý pre udalosť prerušil dovolenku. Žena bývala v zariadení od roku 2008 so 4. stupňom odkázanosti, vlani jej bol uznaný 5. stupeň odkázanosti. V zariadení bývala na prvom poschodí v samostatnej izbe v dvojgarsónke.

"Od roku 2013 bola trvale pod opakovaným psychologickým dohľadom, do súčasnosti absolvovala spolu 17 psychologických vyšetrení, toho roku to bolo dvakrát, jedno bolo v januári druhé v apríli. Od roku 2014 jej bolo opakovane odporúčané aj psychiatrické vyšetrenie, a to z dôvodu, že mala zdravotné ťažkosti, a tie mali vplyv na jej psychiku. Tých zdravotných diagnóz mala hodne a, samozrejme, okrem toho mala aj psychiatrické diagnózy," povedal Valko. Klientka podľa neho odmietla ísť na vyšetrenie k psychiatrovi, ktorého má zariadenie zazmluvnené. "Vyšetrenie odmietla s tým, že je vedená u inej svojej psychiatričky, je svojprávna a zúčastní sa na vyšetrení vtedy, keď to uzná za vhodné. Máme o tom záznam," povedal riaditeľ.

Valko ďalej konštatoval, že v ich prípade ide o zaradenie pre seniorov, ktoré je ich domovom, a nie zdravotnícke zariadenie. Za problém pritom označil, že klienti často napriek výzvam zatajujú svoje aktuálne zdravotné lekárske správy. Odmietol odpovedať na otázky, či by mal v súvislosti s prípadom z funkcie odstúpiť.

Úmrtie vyšetruje polícia, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Polícia doposiaľ nedisponuje oficiálnou správou o príčine úmrtia 76-ročnej ženy, po doručení oficiálnej správy o výsledku pitvy polícia rozhodne o ďalšom postupe," uviedla v utorok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.