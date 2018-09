Ďalšia záhadná smrť v Rusku: FOTO Vplyvný manažér oceliarskeho gigantu vypadol z okna

MOSKVA - Záhadná smrť popredného manažéra sa stala v stredu v centre Moskvy. Telo jedného z vrchných predstaviteľov firmy Novolipetsk Steel, najväčšej oceliarskej firmy v Rusku, našli ležať na chodníku po zrejmom páde z budovy. Dôvod, prečo by si viceprezident oddelenia pre výskum a vývoj Bruno Charles De Cooman chcel zobrať život, zatiaľ nie je známy.

Všetko nasvedčuje tomu, že popredný predstaviteľ jednej z najväčších firiem Rusku vypadol z okna budovy neďaleko Kremľa, napísal britský denník Daily Mail. Telo De Coomana našli ležať na chodníku pod bytovkou v centre ruskej metropoly v stredu poobede.

Jeho smrť úrady označili ako následok „pádu z okna“. Záhadou však zostáva, či z okna vyskočil, alebo šlo o nehodu. Polícia podľa ruských médií cudzie zavinenie nateraz vylúčila.

De Cooman, ktorý má asi 59 rokov, prišiel do 12-poschodovej budovy v utorok poobede so známym. Bytovka leží na nábreží rieky Moskva na druhej strane oproti Kremľu. Podľa výpovede známeho mal ísť na chvíľu do bytu a potom sa vrátiť. Jeho telo však o minúty neskôr našli ležať na chodníku.

Zdroj: profimedia.sk

„Telo muža sa našlo pri dome na Serafimovičovej ulici so známkami pádu z výšky,“ informovala médiá moskovská polícia. V jeho byte pri prvotnej obhliadke polícia nenašla žiadne stopy súboja. Polícia v súvislosti so smrťou vysoko postaveného úradníka začala vyšetrovanie.

Akademik De Cooman bol menovaný miestopredsedom oddelenia výskumu a vývoja iba minulý rok. Mimo iného pracoval na výskume materiálových technológií a manažmentu vývoja. Jeho kolegovia, ktorí sú šokovaní Belgičanovým osudom, si u neho žiadne samovražedné sklony nevšimli.

Spoločnosť, ktorej predsedá kedysi najmajetnejší muž v Rusku Vladimir Lisin, je jedna zo štyroch najväčších oceliarskych spoločností v krajine a produkuje pätinu surovej ocele. Novolipetsk Steel investoval aj v Európe, kde zamestnáva asi 2 a pol tisíc ľudí.