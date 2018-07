Dráma na kúpalisku vo Vyhniach: FOTO Sestry (5, 7) vošli do vody, staršia bojuje o život

VYHNE - Uplynulý slnečný víkend trávilo mnoho Slovákov pri vode. Medzi nimi bola aj rodina so štyrmi malými deťmi, ktorá trávila nedeľu na kúpalisku vo Vyhniach. Z rodinného výletu sa však stal boj o život. Sestry vo veku 5 a 7 rokov vošli do 4-metrovej vody. Staršie dievčatko je teraz v umelom spánku v banskobystrickej nemocnici.

V nedeľu 15. júla sa vybrala rodina so štyrmi malými deťmi na kúpalisko vo Vyhniach pri Žiari nad Hronom. Dve zo starších sestier (5 a 7) sa kúpali v detskom bazéne.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Svedkovia pre portál noviny.sk uviedli, že dievčatá sa zrejme stratili z dohľadu rodičov a 7-ročné dievča zišlo po schodíkoch do takzvanej potápačskej komory, kde voda dosahuje hĺbku 4 metre. Na chrbte malo svoju 5-ročnú sestru. „Dievčatá odbehli, zrejme sa stratili z dohľadu rodičov, mladšia vyliezla na chrbát staršej, potlačila ju do vody a pritopila sa,“ vysvetlil starosta Vyhní Vladimír Bevelaqua.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Dievčatko (7) sa topilo cca 10 až 15 sekúnd. Na kúpalisku bolo v tom čase prítomných sedem plavčíkov. Nasledovala okamžitá resuscitácia, ktorá sa podľa slov starostu, našťastie, podarila. Bevelaqua povedal, že vďaka 11-ročnému dievčaťu, ktoré si zachovalo duchaprítomnosť a vytiahlo 7-ročné dievča von z bazéna, bolo oživovanie úspešné.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Na miesto boli privolaní leteckí záchranári, ktorí dievča transportovali do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. „Keď bola k nám privezená, bola v bezvedomí, pokračovali sme ďalej v resuscitačnej starostlivosti, aktuálne je uvedená do umelého spánku. V tomto umelom spánku bude minimálne ešte do zajtra, potom ju začneme postupne zobúdzať a uvidíme, ako sa bude mať,“ povedal lekár z banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnice Oliver Petrík.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Prípad bude vyšetrovať polícia, ktorá má k dispozícii aj kamerové záznamy z areálu kúpaliska.

Prečítajte si aj: Hrôza na rybačke: FOTO Peter prišiel o kus stehna, v noci ho napadla medvedica, prehovoril o útoku