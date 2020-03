Koronavírus MIMORIADNA SPRÁVA: WHO vyhlásilo globálnu pandémiu, nákaza už zasiahla celý svet

18:51 Počet osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Taliansku v stredu zvýšil o 2066 z 8514 na 10.590. Ide o najvyšší denný nárast v počte nakazených osôb od 20. februára, keď v krajine vypukla epidémia. Informovala o tom agentúra APA. Počet úmrtí sa zvýšil na 827 po tom, čo v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo za 24 hodín ďalších 196 ľudí, oznámila talianska civilná ochrana v Ríme.

18:40 Rumunsko v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu zaviedlo v stredu ďalšie obmedzenia týkajúce sa všetkých kultúrnych, zábavných, náboženských a vedeckých podujatí v uzavretých priestoroch nad sto účastníkov. Opatrenia platia pre divadlá, kiná i kostoly.

Do konca marca zostanú zatvorené aj múzeá. Už v pondelok rumunská vláda oznámila zatvorenie škôl a škôlok v od stredy 11. marca predbežne do 22. marca. Väčšie súkromné firmy takisto dostali odporúčanie posunúť začiatok pracovného času pre svojich zamestnancov, aby sa vyhli preplneným prostriedkom verejnej dopravy.

18:31 "Očakávame, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude počet prípadov COVID-19, počet úmrtí a počet postihnutých krajín stúpať ešte viac," poznamenal šéf WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

18:21 Schôdzka šéfov diplomacií siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7), ktorá sa mala v marci konať v americkom meste Pittsburgh, sa pre obavy z nákazy novým koronavírusom uskutoční formou videokonferencie. Skupina G7 združuje Spojené štáty, Kanadu, Britániu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko. Schôdza v Pittsburghu bola naplánovaná na 24. a 25. marca.

18:15 Latinskoamerické krajiny Argentína a Kolumbia v stredu oznámili, že ľudia, ktorí sa vrátia z krajín najviac zasiahnutých epidémiou koronavírusu, budú umiestnení do izolácie, aby sa tak zabezpečila ochrana obyvateľstva.

Dvojtýždňová karanténa bude v Argentíne platiť pre ľudí prichádzajúcich z Číny, Talianska, Francúzska, Nemecka, Španielska, Japonska, Južnej Kórey a Spojených štátov. "Nie je to dobrovoľné, toto nie je odporúčanie. Ak to nedodržíte, spáchate trestný čin ohrozenia verejného zdravia," povedal vo vysielaní rozhlasovej stanice FM Delta argentínsky prezident Alberto Fernández.

17:54 Prvú obeť koronavírusu ohlásilo v stredu Švédsko. Ide o prvé úmrtie v dôsledku koronavírusu v Škandinávii, informovali podľa agentúra AFP tamojší zdravotnícki predstavitelia. Ochoreniu podľahol starší človek s inými zdravotnými problémami, ktorý bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti univerzitnej nemocnice v meste Huddinge ležiacom neďaleko Štokholmu. Vek ani pohlavie pacienta zverejnené neboli. Švédsko eviduje 481 prípadov nákazy novým koronavírusom,

17:38 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila koronavírus za globálnu pandémiu.

Pandémia nie je slovo, ktoré sa používa ľahko alebo ľahostajne. Líder WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes povedal: „Nikdy predtým sme nevideli pandémiu vyvolanú koronavírusom. A nikdy sme nevideli pandémiu, ktorú je súčasne možné kontrolovať. WHO konala zodpovedne v plnom rozsahu, odkedy nám boli oznámené prvé prípady.“ Doteraz je 118.000 infikovaných v 114 krajinách, koronavírus si doteraz vyžiadal 4 291 obetí.

17:36 Rakúska vláda po konzultácii s lídrami iných krajín a sociálnymi partnermi predložila plán pre milión študentov. Postupne sa budú zatvárať rakúske školy. Študenti stredných škôl by mali zostať doma od pondelka, mladší študenti budú nasledovať od stredy. Rakúsko má 206 prípadov infekcie.

17:32 Bulharsko potvrdilo v stredu prvú obeť koronavírusu. Nákaze podľahla 66-ročná žena, ktorú hospitalizovali so zápalom pľúc v Pirogovovej nemocnici v bulharskej metropole Sofia. S odvolaním sa na vyhlásenie šéfa krízovej skupiny Vencislava Mutafčijského o tom informoval spravodajský portál Sofia Globe. Ženu hospitalizovali spolu s jej manželom, pričom podľa Sofia Globe ide o zatiaľ jediné dva prípady potvrdenej nákazy koronavírusom v Sofii. Celkovo bolo v Bulharsku potvrdených sedem prípadov ochorenia.

17:00 V Česku je už 75 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Za dnešok pribudlo 12 nových, povedal novinárom minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Niekoľko pacientov muselo byť podľa neho pre infekciu hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Máme teraz novo hlásenú pacientku (84) z Brna, ktorá je na lôžku JIS. A pacient na Bulovke bol tiež dnes zaintubovaný," uviedol minister. Oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb má v piatok dostať 200-tisíc respirátorov a v stredu má rezort zdravotníctva uvoľniť 100-tisíc ochranných rúšok pre sociálne služby.

16:58 Prvú obeť koronavírusu ohlásilo Írsko. Podľa dostupných informácií ide o staršiu osobu, ktorá nákaze podľahla v nemocnici v stredu v ranných hodinách. Informoval o tom spravodajský portál Extra.ie. Pacienta prijali do nemocnice s dýchacími problémami, pričom až dodatočne sa ukázalo, že má ochorenie COVID-1. Írsko začalo tento týždeň na dané ochorenie testovať všetkých pacientov s respiračnými príznakmi vrátane tých, ktorí nenavštívili rizikové krajiny.

16:55 Belgické ministerstvo zdravotníctva v stredu poobede oznámilo, že v krajine sú už tri obete koronavírusu. Prvou obeťou bola 90-ročná žena,už v dobe hospitalizácie a izolácie vykazovala vážne ťažkosti s dýchaním, trpela však aj na ďalšie choroby. Zomrela v utorok večer. Riaditeľ nemocnice oznámil, že návštevy nemocnice boli obmedzené a plánuje sa ich úplný zákaz. Podľa správ televíznej stanice RTBF aj ďalšie dve obete sú osoby v dôchodcovskom veku. Belgicko má 300 nakazených.

16:53 Pápež František uskutočnil v stredu po prvý raz virtuálnu generálnu audienciu, na ktorej sa poďakoval zdravotníkom bojujúcim proti šíreniu koronavírusu a vyzval veriacich, aby pre nákazu nezabúdali na ťažkosti, ktorým čelia sýrski utečenci. Informovala o tom agentúra Reuters. František, ktorý väčšinu pravidelných generálnych audiencií uskutočňuje na námestí sv. Petra vo Vatikáne pred desaťtisícmi ľudí, sa v stredu veriacim prihovoril na diaľku z priestorov pápežskej knižnice.

16:52 Vedúci predstavitelia libanonskej šiitskej politickej a vojenskej organizácie Hizballáh sú v karanténe v dôsledku svojho nedávneho kontaktu s osobami z Iránu, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu izraelská televízia Rešet 13. V karanténe je podľa nej aj vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh - nie je však jasné, či ide o preventívne opatrenie, alebo či bol novým koronavírusom skutočne nakazený.

16:37 V Česku je už 75 nakazených v desiatich krajoch. Jeden z nich leží na JIS vo vážnom stave v pražskej Nemocnici Na Bulovce.

16:33 Traja pracovníci Disneylandu v Paríži mali pozitívne testy na koronavírus a sú umiestnení do karantény. Park preto uzatvára dve atrakcie. Disneyland tvrdí, že prvá nakazená osoba pracovala „v zákulisí“ a „nebola v kontakte“ s návštevníkmi parku.

16:28 Chod nemocnice v Krnove na Bruntálsku dnes narušil muž, ktorý predstieral, že sa vrátil z Talianska a môže byť nakazený koronavírusom. Muž prišiel do kontaktu s radom zdravotníkov i s pacientmi. Zdravotnícke zariadenie preto prijalo špeciálne opatrenia. Nakoniec sa však ukázalo, že si cudzinec všetko vymyslel. Nemocnica podala trestné oznámenie, informoval o tom hovorca nemocnice Jiří Krušina.

16:05 Česká colná správa poskytla ministerstvu zdravotníctva 30.470 litrov zhabaného nelegálneho liehu na výrobu dezinfekčných prípravkov. Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha bude dezinfekcia využitá na autobusové a vlakové stanice a verejné priestory, ktoré sú prestupnými miestami a koncentruje sa v nich veľké množstvo ľudí. Dezinfekciu vyrobí skupina Aroco - Aroma na základe povolenia ministerstva zdravotníctva do konca tohto týždňa.

15:56 Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v stredu podporila požiadavku zdravotníckych úradov, aby sa ľudia vyhýbali veľkým demonštráciám s cieľom zastaviť šírenie nákazy nového koronavírusu, informovala agentúra DPA. "Klimatická a ekologická kríza je najväčšia kríza, akej kedy ľudstvo čelilo," napísala Thunbergová na Twitteri. Teraz však podľa nej musíme nájsť na zvyšovanie verejného povedomia a podporu zmeny nové spôsoby, ktoré nezahŕňajú príliš veľké davy. "Počúvajte miestne úrady," napísala Thunbergová.

15:48 Moldavská vláda v stredu rozhodla, že všetky školy v krajine budú zatvorené pre hrozbu rozšírenia infekcie koronavírusom. Podľa agentúry Interfax o tom informovala ministerka zdravotníctva Viorica Dumbrevianuová. Z rovnakého dôvodu boli v krajine zakázané masové podujatia s účasťou vyše 50 ľudí. "V prípade, že sa na podujatí zúčastní do 50 ľudí, organizátori by mali zostaviť menný zoznamy účastníkov, aby v prípade zistenia nákazy u jedného z nich bolo možné rýchlo vyhľadať všetkých, ktorí s ním boli v kontakte," vysvetlila ministerka.

15:45 Deväť priechodov medzi Švajčiarskom a Talianskom uzavreli pre lepšiu kontrolu pohybu osôb medzi týmito dvoma krajinami zasiahnutými koronavírusom. Na základe vyhlásenia švajčiarskeho colného úradu o tom informovala v stredu agentúra DPA. Premávka medzi Švajčiarskom a Talianskom bude presmerovaná cez väčšie hraničné priechody, kde polícia vykonáva náhodné kontroly. Robí tak v súlade s nariadením talianskej vlády, ktorá odrádza nielen od cestovania v rámci Talianska, ak to nie je naliehavé, ale aj od ciest do zahraničia.

15:40 V Česku sa situácia dramatizuje. Počet chorých vzrástol o 25 na výsledných 67. Námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula očakáva, že prípadov budú čoskoro stovky. Stav jedného z nakazených má závažnejší priebeh, muž je na jednotke intenzívnej starostlivosti a je intubovaný. "Naozaj len jeden z nich a ide o Čecha. Obávame sa, že až bude prvá obeť, tak panika stúpne," uviedol vedúci odboru PR a komunikácie Nemocnice Na Bulovke Filip Repa. "Ide o staršieho muža, to je jediné, čo vám môžem v tejto chvíli prezradiť," dodal.

15:16 Počet prípadov nákazy koronavírusom vo Veľkej Británii stúpol na 456. V stredu bolo na infekciu pozitívne testovaných osemdesiattri pacientov. Šesť osôb už nákaze podľahlo, naopak 19 sa z nej už vyliečilo.Obyvatelia medzitým vykúpili drogériu a trvanlivé potraviny.

15:10 Britský minister financií Rishi Sunak dnes pri predstavení návrhu rozpočtu na budúci rok v parlamente varoval, že súčasná epidémia koronavírusu bude mať vážny, aj keď len dočasný vplyv na britskú ekonomiku. Vláda preto na situáciu reaguje mimoriadnymi opatreniami v objeme 30 miliárd libier (34 miliárd eur). Britskému štátnemu zdravotníctvu minister prisľúbil mimoriadnu pomoc päť miliárd libier (6,4 miliardy eur). Podľa Sunaka je možné, že v jednej chvíli nebude môcť pracovať až pätina britskej pracovnej sily.

15:00 Maďarská vláda vyhlásila pre hrozbu nákazy koronavírusom stav núdze na území celej krajiny. Povedal to v stredu v Budapešti po rokovaní kabinetu minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás. Vláda takisto zakázala vstup osobám prichádzajúcim z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Univerzity zrušili výučbu v dôsledku množstva študentov pochádzajúcich zo zahraničia. Ostatné školy fungujú normálne, keďže deti patria do skupiny, ktorú vírus ohrozuje najmenej. Zrušili tiež podujatia, ktoré sa konajú vnútri pre vyše sto ľudí, v prípade vonkajších platí zákaz nad 500 osôb. Maďarsko hlási 13 nakazených, väčšina z nich sú iránski študenti, ktorí sa nedávno vrátili z ich rodnej krajiny.

14:47 Poľsko hlási dva nové prípady koronavírusovej infekcie. Nákza bola zaznamenaná v Cieszyne a Lodži. Potvrdené výsledky sa týkajú: dieťaťa zo Sliezska (Cieszyn), ktoré je v dobrom stave, a mladej ženy z provincie Lodž (Lodž). Celkovo je v Poľsku 27 prípadov infekcie koronavírusom.

14:34 V Českej republike momentálne evidujú už 67 prípadov nákazy koronavírusom. O troch nových prípadoch informoval v stredu minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informuje webový portál spravodajskej televízie ČT24. Do stredy dopoludnia sa potvrdený počet nakazených zvýšil o štyroch. Dva pozitívne výsledky potvrdili v Juhomoravskom kraji, oznámila Renata Ciupek z krajskej hygienickej stanice. Ide o muža a ženu, ktorí sa vrátili z Talianska.

14:33 Počet potvrdených prípadov koronavírusu presiahol v stredu v Španielsku 2000. Približne polovicu z infikovaných evidujú v regióne metropoly Madrid, kde chorobe podľahlo najviac pacientov, píše agentúra AP. Španielske ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že evidujú celkovo 2002 prípadov, čo je oproti predchádzajúcemu dňu nárast o 363. V krajine zomrelo doposiaľ 47 osôb, čo je o 11 úmrtí viac v porovnaní s utorkom.

14:30 Severské krajiny nezaznamenali žiadne úmrtie spôsobené novým koronavírusom. Ten spôsobil v Škandinávii zatiaľ len "nudu na umretie", ako v stredu napísala agentúra AFP. Napríklad Švéd Viktor Andersson pozitívne testovaný na koronavírus je v karanténe v dome svojich rodičov a čas zabíja sledovaním filmov. Ani škandinávskym štátom s približne 1000 zaznamenanými prípadmi nákazy sa nevyhla epidémia, ktorá spôsobila vo svete uzavretie celých veľkomiest a krajín.

14:20 Nórska armáda sa pre epidémiu koronavírusu stiahla z plánovaných medzinárodných vojenského cvičenia NATO zahŕňajúcich približne 15-tisíc vojakov. Armádne velenie v stredu oznámilo rozhodnutie nezúčastniť sa na manévroch s názvom Cold Response, ktoré sa mali pod vedením Nórska konať na jeho ďalekom severe, informovala tlačová agentúra DPA. Hlavné vojenské manévre NATO sa mali začať vo štvrtok a trvať do 18. marca.

14:12 Albánske ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo prvé úmrtie na koronavírus. Ochoreniu podľahla 73-ročná Albánka s chorým srdcom, ktorá sa vrátila z Talianska. Informovala o tom agentúra Reuters. V Albánsku sa koronavírusom podľa údajov ministerstva dosiaľ nakazilo 11 ľudí. Prvé dva prípady nákazy novým druhom koronavírusu potvrdili v Albánsku 9. marca. Išlo vtedy o otca a syna, ktorí pricestovali z talianskej Florencie.

14:09 Rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines ruší polovicu svojich letov. Doteraz ich bola pozastavená len pätina. V marci a apríli znížia Austrian Airlines ponuky letov až o 50 percent.

14:05 Vdova z Borghetta Santo Spirito v severozápadnom Taliansku ostala dva dni uväznená vo svojom dome s mŕtvolou manžela. Pár bol v karanténe pre koronavírus, okoloidúci síce počuli ženu "kričať o pomoc“, ale báli sa nákazy. Jej manžel zomrel v pondelok popoludní po pozitívnom testovaní na koronavírus.

13:56 Školy a univerzity na Ukrajine budú zatvorené najbližšie tri týždne. Oznámila to v stredu ukrajinská vláda. Kyjev už skôr informoval o zatvorení škôl v hlavnom meste, píše agentúra AFP. Zákaz sa vzťahuje aj na hromadné podujatia s účasťou vyše 200 účastníkov. Preventívne opatrenia s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu v krajine vstúpia do platnosti vo štvrtok.

13:45 Nemecko zaznamenalo v stredu úmrtie ďalšieho človeka na koronavírus, čo je už tretí známy smrteľný prípad v tejto krajine. Išlo o pacienta hospitalizovaného v okrese Heinsberg spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, uviedla tlačová agentúra DPA. Obe predošlé úmrtia na koronavírus hlásili takisto zo Severného Porýnia-Vestfálska. Jednou z týchto obetí bol aj pacient z mesta Heinsberg. Úplne prvý Nemec, 60-ročný hasič z Hamburgu však zomrel ešte predtým na území Egypta. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala občanov, aby v čase krízy prejavovali solidaritu. Zopakovala, že nakaziť sa môže až 50 miliónov Nemcov.

13:20 Koronavírus ovplyvňuje šport na celom svete. V Rakúsku zrušili 37. Viedenský mestský maratón, ktorý sa mal uskutočniť 19. apríla. Organizátori to oznámili v stredu v rozhlasovom vysielaní. Očakávalo sa, že na najväčšej rakúskej bežeckej akcii vo Viedni sa zúčastní 45-tisíc bežcov zo 130 krajín vrátane slovenských športovcov.

13:00 Vláda v Poľsku rozhodla o zatvorení škôlok, detských klubov a krúžkov, pretože sa obáva koronavírusu. Budú zatvorené na dva týždne. Počas tohto obdobia majú rodičia nárok na doplnkový príspevok na starostlivosť o dieťa do osem rokov.

12:48 Riaditeľ pražskej Fakultnej nemocnice Motol Miloslav Ludvík pokladá súčasný vývoj v šírení koronavírusu za alarmujúci predovšetkým pre starých ľudí, ktorí žijú často sami. Keď vírus napadne seniorov, môže to mať tragické následky, pretože im nikto neprivolá pomoc. Ohrozenou skupinou je pätina národa, teda vyše dva milióny obyvateľov Česka nad 65 rokov, upozornil v stredu portál Novinky.cz. "Každý deň telefonujte starým rodičom a prastarým rodičom a ak budú trpieť dýchavičnosťou, volajte lekárov alebo priamo záchranku," vyzýva Ludvík.

12:45 Britský premiér Boris Johnson nebude testovaný na koronavírus napriek tomu, že bol na recepcii s nakazenou ministerkou zdravotníctva Nadine Dorriesovou. Premiéra údajne nie je potrebné testovať, pretože nevykazuje „žiadne príznaky“ a bol od ministerky vzdialený viac ako dva metre. Napriek tomu, že poslanci tvrdia, že by sa mal testovať, Downing Street trvá na tom, že riziko nehrozí, pretože pán Johnson si pravidelne umýva ruky.

12:40 Britský ústav národného zdravia bude testovať 10-tisíc ľudí denne na koronavírus. V Spojenom kráľovstve je v pláne "rozbehnúť" testovacie zariadenia tak, aby sa každý deň mohlo vykonať 10 -tisíc koronavírusových testov. Predstavitelia verejného zdravotníctva v Anglicku doteraz vykonali vyše 25-tisíc koronavírusových testov, ale počet nakazených rastie. Doteraz ich je 382 a šesť nakazených zomrelo.

12:35 103-ročná babička sa zotavila z koronavírusu po šesťdňovej liečbe vo Wu-chane. Pani Zhang Guangfen bola prepustená z nemocnice včera popoludní. Zatiaľ je najstaršou pacientkou s koronavírusom, ktorá sa v Číne zotavila a je o dva roky staršia ako predchádzajúca držiteľka rekordu, 101-ročná pacientka. Pani Zhang bola vyliečená za menej ako týždeň, pretože „nemala veľa základných zdravotných problémov“, povedala jej lekárka Zeng Yulan pre miestnu tlač.

12:30 Dolné Sasko sa pripojilo k ďalším spolkovým krajinám Nemecka, kde oznámili zákaz podujatí s účasťou nad 1 000 osôb v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA. Obmedzenie oznámila v Hannoveri dolnosaská ministerka zdravotníctva Carola Reimannová. Podobné opatreniaohlásili vlády ďalších spolkových krajín Nemecka vrátane Bádenska-Württemberska, Bavorska, Durínska, Severného Porýnia-Vestfálska a Šlezvicka-Holštajnska.

12:10 Na 354 stúpol v stredu v Iráne počet obetí nákazy spôsobenej novým koronavírusom po tom, čo za posledných 24 hodín chorobe podľahlo ďalších 63 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP. V snahe zastaviť rýchle šírenie koronavírusu, ktorý bol zistený už vo všetkých 31 provinciách, Irán zatvoril školy a univerzity, pozastavil významné kultúrne a športové podujatia a skrátil pracovný čas v celej krajine.

11:52 Francúzsky minister kultúry Franck Riester v pondelok oznámil, že je infikovaný koronavírusom. Je preto v karanténe doma. Pre lokálnu TV povedal, že nemá závažnú formu choroby, iba „bolesti hlavy“. „Ale je to v poriadku,“ povedal. „Cítim sa ako pri miernej chrípke, mám zvýšenú teplotu, bolesti hlavy, ale som v poriadku,“ povedal. Franck Riester sa dal testovať na koronavírus po objavení sa prvých príznakov.

11:43 Guvernér severotalianskeho regiónu Lombardsko Attilio Fontana vyzval v stredu vládu v Ríme, aby na severe Talianska dala na 15 dní zatvoriť všetky podniky a zrušila dopravné spoje, ktoré nie sú životne dôležité. Informovala o tom agentúra AFP. Nákaze koronavírusom podľahlo v Taliansku 631 osôb a počet nakazených prekročil 10-tisíc, čo je najviac na svete s výnimkou Číny.

11:30 Pre šírenie koronavírusu v stredu pozastavili osobnú železničnú dopravu medzi Rakúskom a Talianskom. Informovali o tom tlačové agentúry APA a DPA. Opatrenie postihlo desať vlakových spojov v smere do Talianska aj v opačnom smere. Rakúske železnice už predtým pozastavili nočné vlaky do Talianska. Železničnú dopravu v oblasti Brennerského priesmyku nahrádzajú autobusy.

11:18 Hlavné mesto Ukrajiny Kyjev prijalo v stredu preventívne opatrenia a do konca marca zrušilo výučbu na školách a univerzitách. Cieľom nariadení, ktoré začnú platiť od štvrtka, je zabrániť šíreniu koronavírusu v meste. S odvolaním sa na vyhlásenie starostu Vitalija Klička o tom informovala agentúra Reuters.

11:08 Ďalšia poslankyňa britského parlamentu má ísť do karantény, pretože sa stretla s infikovanou ministerkou zdravotníctva Nadine Dorriesovou. Tieňová ministerka práce Rachel Maskell tvrdí, že pokyn na izoláciu dostala od britského Ústavu národného zdravia.

11:05 Nemecká kancelárka Angela Merkelová svojím vyhlásením nedávno šokovala nemeckú verejnosť. Predpokladá, že sa v Nemeckej spolkovej republike môžu novým koronavírusom infikovať až dve tretiny obyvateľstva. To je vzhľadom na asi 83 miliónov Nemcov minimálne 50 miliónov ľudí. Informáciu zverejnila agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov zasadnutia frakcie strán Únie (CDU/CSU). Nemecké médiá ako napr. denník Bild Merkelovú kritizujú za vlažný prístup k ohrozeniu.

11:01 Vzhľadom na rozšírenie koronavírusu sa Thajsko rozhodlo sprísniť pravidlá vstupu pre cudzincov. Občania 18 štátov vrátane Rusov už nebudú môcť po príchode požiadať o zjednodušené vízum. Okrem toho bol zrušený bezvízový režim pre občanov Južnej Kórey a Talianska, ako aj pre obyvateľov Hongkongu, informovala RIA Novosti.

10:59 Krízový štáb v Maďarsku odporučil vláde nariadiť stav núdze pre hrozbu šírenia koronavírusu. Podľa agentúry MTI to v stredu oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, kabinet návrh prerokuje v stredu dopoludnia. Vláda bude musieť zvážiť, či uzatvorí hranice pre ľudí prichádzajúcich z Talianska. Občania Maďarska by mohli vstúpiť na domácu pôdu, ale automaticky by museli ísť do karantény.

10:57 Poslanec Claudio Pedrazzini je prvým členom talianskeho parlamentu, u ktorého testy potvrdili nakazenie koronavírusom, informovala v stredu tlačová agentúra APA. Pedrazziniho z provincie Lodi v Lombardsku, ohniska koronavírusovej epidémie v Taliansku umiestnili do karantény. Podľa vlastných slov "sa má dobre" a trpí len "miernou horúčkou". Členov talianskeho parlamentu patriacich do frakcie ako Pedrazzini, vyzvali, aby sa podrobili prehliadkam.

10:55 Peking zaviedol v stredu z dôvodu šírenia koronavírusu dvojtýždňovú karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich do metropoly Číny zo zahraničných krajín, kde je výrazný výskyt nákazy. Informovali o tom tamojší vládni predstavitelia, píše agentúra AFP.

10:51 Koronavírus sa šíri aj vďaka nedisciplinovanosti ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Nakazený muž hral na country večierku, tzv. drnkačke v reštaurácii U Marty v českej Nelahozevsi. Ľudia, ktorí na akcii boli, majú ihneď kontaktovať hygienikov. Okresná hygienická stanica informovala vedenie mesta Kralupy nad Vltavou a obce Nelahozeves, že infikovaný bol muž stredného veku, občan Kralúp, ktorý bol predtým v Taliansku.

10:50 Bank of England v stredu ráno znížila hlavnú úrokovú sadzbu z 0,75% na 0,25%, aby pomohla britskej ekonomike prekonať následky epidémie koronavírusu.

10:45 "Pravdepodobne máme v Poľsku dvadsiaty šiesty prípad koronavírusu. Rozhodli sme sa zatvoriť všetky vzdelávacie inštitúcie a univerzity na dva týždne od pondelka, ale od zajtra budú tieto inštitúcie pre vzdelávací proces neprístupné," uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki. Od zajtra sú v Poľsku zatvorené aj kiná a divadlá, zakázané sú mítingy.

10:40 Britka († 53) sa stala prvou obeťou koronavírusu v Indonézii. V stredu o tom informoval hovorca vlády Achmad Yurianto, britská ambasáda túto informáciu potvrdila. Žena mala cukrovku a ochorenie pľúc a koronavírusom sa nakazila v zahraničí, spresnil Yurianto. Ženinho manžela čoskoro vrátia do vlasti. Hovorca tiež oznámil, že z 27 nakazených ľudí v Indonézii sa dvaja uzdravili.

10:37 Počet potvrdených nakazených koronavírusom v Maďarsku stúpol na 13. Nový prípad infekcie diagnostikovali u ženy, ktorá bola treťou kontaktnou osobou koronavírusom nakazeného Brita žijúceho v Debrecíne často cestujúceho do Milána. Pacientka je už dlhší čas v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava. Medzi infikovanými osobami je 8 občanov Iránu, jeden Brit a štyria Maďari. Pre podozrenie z nákazy je v karanténe 53 osôb. Laboratóriá preverili doposiaľ 531 vzoriek.

10:33 Niektoré firmy v čínskom meste Wu-chan budú môcť obnoviť prevádzku. V stredu o tom informovali predstavitelia provincie Chu-pej. Rozhodnutie je ďalším znakom, že čínske úrady sú si isté víťazstvom nad epidémiou. Krok prišiel deň po prvej návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga vo Wu-chane odvtedy, čo mesto koncom januára uzavreli.

10:30 V dôsledku šírenia koronavírusu vo svete zrušil Vatikán návštevu pápeža Františka vo Východnom Timore. Podľa agentúry AP to uviedol osobitný predstaviteľ Vatikánu pre Východný Timor Marco Sprizzi. František mienil navštíviť Východný Timor ešte v priebehu tohto roka, spresnil vyslanec. Nuncius Sprizzi sa však zmienil o obavách z veľkých davov ľudí a doslova povedal: "Pretože nechce, aby boli jeho ľudia zasiahnutí koronavírusom, návštevu zrušil."

10:20 Britskí poslanci žiadajú, aby sa premiér dal testovať na koronavírus, pretože si na recepcii potriasol rukou s infikovanou ministerkou zdravotníctva Nadine Dorriesovou (62). Pritom chýba len niekoľko dní do stretnutia Johnsona s kráľovnou vo Westminstri. Dorriesová sa minulý týždeň stretla so stovkami ľudí, je v izolácii a údajne sa zotavuje. Británia má odvčera 6 obetí a 382 infikovaných.

10:07 Koronavírus zabíja hlavne seniorov. Jedným z opatrení, ktoré preto platí od utorka aj v Česku, je zákaz návštev na lôžkových oddeleniach nemocníc či v domovoch seniorov. Podľa prezidenta Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Jiřího Horeckého by však zákaz nemal trvať dlhšie ako štyri týždne. "Potom už tie opatrenia môžu byť kontraproduktívne aj v tom zmysle, že to, čo potrebujú seniori, je kontakt s rodinou," vysvetlil Horecký. Riziko úmrtia u osôb starších ako 80 rokov je okolo 15 percent, čo je zhruba päťkrát viac ako u zvyšku populácie.

10:05 Turistické prehliadky viedenského Dómu sv. Štefana v utorok pozastavili až do odvolania, nariadenie rakúskej vlád pre koronavírus totiž zakazuje zhromaždenia v uzavretých priestoroch s účasťou vyše 100 osôb. Pre veriacich, ktorí sa chcú zúčastniť na bohoslužbe, pomodliť sa alebo vyspovedať, zostáva dóm otvorený, nemôžu však prekračovať uvedený počet. Otváracie hodiny chrámu zostali nezmenené.

09:56 Belgické ministerstvo zdravotníctva oznámilo v stredu prvé úmrtie v krajine v dôsledku koronavírusu. Ide o 90-ročného pacienta. Informovala o tom agentúra Reuters. Belgická ministerka zdravotníctva Maggie De Blocková uviedla, že tohto pacienta ošetrovali v bruselskej nemocnici Hôpitaux Iris Sud. Ďalšie detaily nezverejnili. Podľa dostupných informácií v Belgicku zatiaľ potvrdili 267 prípadov koronavírusu.

09:45 Bahrajn hlásil 77 prípadov nákazy koronavírusom medzi občanmi evakuovanými z Iránu. V Iraku druhý týždeň po sebe zrušili piatkové modlitby v Karbale.

09:30 V Česku sú na mesiac zatvorené školy, 1,7 milióna detí a mladých ľudí je bez výučby. Pre koronavírus platí zákaz všetkých filmových, divadelných, náboženských, športových, tanečných, tradičných zhromaždení, ale i výstav, pútí, veľtrhov s účasťou nad 100 osôb, čo platí do odvolania. V Česku už je 64 nakazených, ako oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Ide o osem krajov. Počet chorých vzrástol počas utorka o 25.

09:15 Premiéri a prezidenti krajín EÚ sa na utorkovom rokovaní šéfov vlád a štátov dvadsaťsedmičky dohodli na koordinácii postupu v boji proti koronavírusu. Všetky krajiny by mali mať rovnaké opatrenia. Politici rokovali prostredníctvom videokonferencie. Každý deň spolu budú ministri zdravotníctva a vnútra úniových krajín koordinovať nutné kroky proti šíreniu koronavírusu. Európska komisia zriadi medzinárodný tím epidemiológov a virológov, aby jej radil s ďalším postupom počas epidémie.

09:05 Zatvorenie nemeckých hraníc nezastaví šírenie koronavírusu, vyhlásil v stredu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Správu priniesla agentúra Reuters. Spahn odmietol nasledovať príklad susedného Rakúska, ktoré zakázalo vstup návštevníkom z Talianska. Nemecká stratégia spočíva v spomalení šírenia vírusu a minimalizácii zaťaženia zdravotníckeho systému. "Bude sa šíriť (vírus), aj keď zavrieme všetky hranice. Skôr či neskôr budete musieť umožniť ľuďom prísť alebo odísť, potom sa začne opäť šíriť," dodal Spahn. Podľa dostupných údajov je v Nemecku 1 565 nakazených.

08:55 V Poľsku pribudli ďalší traja infikovaní. Testy boli pozitívne u mladého muža z provincie Masovian (Varšava), ženu z vojvodstva Podkarpackie (Łańcut) a ženu z vojvodstva Lublin (Lublin). Stredisko neuvádza vek nakazených. Spolu ich je v Poľsku už 25.

08:51 Z trosiek zrúteného hotela v čínskom meste Čchüan-čou vytiahli po 69 hodinách živého muža a poslali ho do nemocnice. Záchranári vytiahli aj desaťročného chlapca a jeho matku uväznených pod troskami 52 hodín. Stav všetkých troch preživších nie je známy. Hotel sa zrútil v sobotu, 27 ľudí kolaps neprežilo, dvaja sú nezvestní. Hotel s 80 izbami z roku 2018 vyčlenilo vedenie mesta na karanténne účely.

08:45 Chorvátsko potvrdilo šestnásty prípad nákazy koronavírusom. Ide o mladšieho muža, ktorý je hospitalizovaný v hlavnom meste Záhreb. V stredu o tom informoval národný úrad civilnej ochrany, ktorý citovala chorvátska tlačová agentúra HINA. Pacient prišiel z trhu, ktorý sa konal v nemeckom meste Mníchov.

08:40 Srbské ministerstvo zdravotníctva ešte v utorok potvrdilo piaty prípad nákazy koronavírusom. Srbská premiérka Ana Brnabičová uviedla, že vedenie štátu sa v stredu stretne, aby stanovilo nové preventívne opatrenia na zastavenie šírenia vírusu.

08:25 V Rakúsku bolo v stredu ráno 206 preukázateľne infikovaných ľudí. Testovaných bolo 5 362. Vláda zrušila vyučovanie na univerzitách, udalosti nad 100 účastníkov v budove a udalosti nad 500 účastníkov vonku. Platí zákaz vstupu do Rakúska pre obyvateľov Talianska. „Žiadam obyvateľstvo o porozumenie, o minimalizáciu sociálnych kontaktov a o dodržiavanie opatrení, ktoré sa budú uplatňovať niekoľko týždňov. Na ochranu nás všetkých,“ uviedol spolkový kancelár Sebastian Kurz.

08:06 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Spojených štátoch dosiahol v utorok miestneho času podľa údajov televízie CNN 1000. Počet pacientov, u ktorých zistili prítomnosť vírusu, sa tak od nedele zdvojnásobil.

04:14 Čína v stredu potvrdila 24 nových prípadov nákazy novým typom koronavírusu a 22 úmrtí. Podľa agentúry AP nové údaje potvrdzujú klesajúci počet infekcií v Číne, kde sa epidémia vlani v decembri začala. V krajine sa uzdravili už zhruba tri štvrtiny infikovaných pacientov.

Za posledných 24 hodín v Číne hlásili 24 nových prípadov nákazy a 22 úmrtí. Celková bilancia epidémie v Číne sa tak vyšplhala na 80.778 infikovaných a 3158 úmrtí. Čínski lekári aktuálne liečia 16.145 nakazených, zatiaľ čo 61.475 vyhlásili za vyliečených a prepustili z nemocníc. Len deväť z nových prípadov bolo zaznamenaných mimo epicentra nákazy, stredočínskej provincie Chu-pej.

3:10 Panama v utorok potvrdila prvé úmrtie pacienta infikovaného novým koronavírusom. Zároveň ide o prvé úmrtie v rámci krajín Strednej Ameriky, informovala agentúra AFP.

V utorok okrem toho potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom stredoamerický ostrovný štát Jamajka. Pozitívne výsledky testov tam mala miestna občianka, ktorá nedávno pricestovala z Británie.

Česko potvrdilo už 63 prípadov nákazy koronavírusom

02:52 Počet ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Českej republike v utorok zvýšil na 63. Uvádza sa to v tlačovej správe zverejnenej na webovej stránke ministerstva zdravotníctva ČR.

V priebehu utorka sa potvrdený počet nakazených zvýšil o 25, čo je doposiaľ najvyšší nárast prípadov zaznamenaný v ČR za jeden deň. Prvé tri prípady boli potvrdené v Olomouckom kraji a po jednom prvom prípade aj na Vysočine a v Pardubickom kraji. Najviac infikovaných má v súčasnosti Praha s počtom prípadov 34. Nasleduje Ústecký kraj s 12 prípadmi a Stredočeský kraj s 8 nakazenými.

0:12 Novým koronavírusom sa nakazila štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva Nadine Dorriesová, ktorá je súčasne poslankyňou britského parlamentu. Informovala o tom v utorok pred polnocou televízia Sky News, podľa ktorej ide o vôbec prvého britského poslanca infikovaného koronavírusom.

Zodpovedné úrady sa momentálne snažia identifikovať všetky osoby, ktoré s Dorriesovou prišli do kontaktu. Politička (62) ochorela deň po tom, ako sa zúčastnila na recepcii organizovanej britským premiérom Borisom Johnsonom.

23:46 Turecko v utorok večer potvrdilo prvý prípad nákazy novým typom koronavírusu. Ide o tureckého občana, ktorý sa nedávno vrátil z Európy, informovala turecká tlačová agentúra Anadolu. Podľa tureckého ministra zdravotníctva Fahrettina Kocu sa nakazený muž nachádza v karanténe a jeho stav je stabilizovaný.

"Pacientov celkový stav je dobrý. Všetci jeho rodinní príslušníci i osoby, ktoré s ním prišli do kontaktu, sú monitorované," uviedol minister zdravotníctva na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Ankare v stredu po polnoci miestneho času.

22:04 Nemecká kancelárka Angela Merkelová predpokladá, že v Nemecku sa môžu novým koronavírusom SASR-CoV-2 nakaziť až dve tretiny obyvateľstva. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov zasadnutia frakcie strán Únie (CDU/CSU).

"Infikovať by sa mohlo 60-70 percent ľudí," povedala Merkelová na utorňajšom zasadnutí frakcie v priestoroch Spolkového snemu. Tieto údaje nedávnom spomenuli viacerí odborníci, ako napríklad Christian Drosten, riaditeľ inštitútu virológie v berlínskej nemocnici Charité. Podľa neho zatiaľ nie je jasné, ako sa bude situácia okolo koronavírusu vyvíjať: "Môže to trvať aj dva roky alebo aj dlhšie."

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.