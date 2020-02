Mrazivé proroctvo?! Kniha z roku 1981 píše o víruse z Wu-chanu... Desivá podoba s koronavírusom

Koronavírus SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, hlásili prvýkrát 31. decembra 2019 z čínskeho mesta Wu-chan. Mimo Číny bol odvtedy zaznamenaný v najmenej 25 krajinách a naďalej desí celý svet. Podľa najnovších údajov je obetí už 1380 a celkový počet potvrdených prípadov nákazy stúpol na vyše 63-tisíc.

Používatelia služby Twitter prišli so zaujímavým odhalením. Na sociálnej sieti poukázali na to, že v románe z roku 1981 s názvom Eyes of Darkness (Oči temnoty) existuje choroba zvaná „Wu-chan-400“. „Je to, akoby to bolo iba včera. Práve som dokončil čítanie tejto knihy a deje sa to aj dnes," napísal jeden v komentári.

Ide o knihu amerického autora napínavých thrillerov Deana Koontza, ktorý sa často objavoval na zozname The New York Times Best Seller. V kapitole 39 svojej knihy Koontz píše o víruse, ktorý vyvinula Čínska komunistická strana (ČKS) vo vojenských laboratóriách v blízkosti mesta Wu-chan ako biologickú zbraň, informoval Liberty Times s tým, že podľa niektorých obyvateľov Číny je vírus prekvapivo podobný koronavírusu.

O čo ide v knihe?

Tento thriller je príbehom matky, ktorá chce zistiť, či jej syn naozaj pred rokom zomrel, alebo je stále nažive. V knihe vystupuje aj vedec Li Chen (李 陳), ktorý vedie výskum Wuhan-400, donáša USA tajné informácie o najnebezpečnejších chemických zbraniach Číny. Jednému sa hovorí Wu-chan-400, pretože bol vyvinutý v laboratóriu RDNA hneď pri meste Wu-chan. Tento vírus napáda skôr ľudí ako zvieratá a nemôže prežiť mimo ľudského tela alebo v prostredí chladnom ako 30 stupňov Celzia.

Človek sa infikuje len štyri hodiny po kontakte s vírusom. Vďaka pokusom na mnohých politických väzňoch sa zistilo, že vírus migruje do mozgového kmeňa a tam vylúči toxín, ktorý doslova pohlcuje mozgové tkanivo. Zničí tú časť mozgu, ktorá riadi všetky samovoľné funkcie tela. Obeť teda prestane mať pulz, prestanú mu fungovať orgány alebo prestane dýchať.

Podobnosti medzi vymysleným knižným vírusom a koronavírusom spôsobili, že používatelia služby Twitter si začali spájať jednotlivé súvislosti a hovori o nepravdepodobnej zhode náhod. Jeden veľký rozdiel tu však je. Knižný vírus Wuhan-400 má mieru usmrtenia 100%, zatiaľ čo koronavírus nie, nakoľko sú už tisícky vyliečených pacientov.

Okrem toho je tu aj ďalšia zvláštna zhoda náhod s knihou. Wu-chanský inštitút virológie, v ktorom sa nachádza čínske laboratórium biologickej bezpečnosti štvrtej úrovne (najvyššia klasifikácia laboratórií), sa skúmajú najsmrteľnejšie vírusy a je vzdialený iba 32 km od epicentra súčasného prepuknutia koronavírusu, Wu-chanu. V súčanosti existuje tiež množstvo dohadov, že koronavírus vytvoril človek a pravdepodobne unikol z virologického laboratória vo Wu-chane.

Niektorí ľudia sú skeptickí voči Koontzovej predpovedi pred 39 rokmi, poukazujú však na to, že predchádzajúce vydania knihy označujú vírus ako Gorki-400, produkciu Sovietskeho zväzu. V reakcii na to niekoľko novinárov uverejnilo fotografie z novších vydaní knihy, aby vysvetlili, že názov vírusu sa skutočne zmenil, pravdepodobne kvôli koncu studenej vojny v roku 1991, informovali SET News .

Čo myslíte, ide o knižné proroctvo alebo iba o obyčajnú náhodu?