Nový koronavírus si v Číne vyžiadal už viac ako 1500 obetí

Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že zdravotné úrady v tejto provincii evidujú aj 2420 nových prípadov nakazenia novým koronavírusom, čo je v porovnaní s predchádzajúcim dňom o polovicu menej. AFP spresnila, že od vypuknutia nákazy na ňu v Číne zomrelo už najmenej 1519 ľudí a viac ako 66.000 sa ich vírusom nakazilo. Väčšina obetí pochádzala z provincie Chu-pej. Čínskymi úradmi uvádzaný počet obetí nákazy sa tento týždeň dramaticky zvýšil po tom, ako v najťažšie postihnutej provincii Chu-pej začali využívať novú metodológiu na kategorizovanie prípadov infekcie.

Zmena v kategorizovaní znamená, že postup určovania diagnózy sa presúva na lekárov v teréne, teda priamo na mieste, a netreba už čakať na výsledky laboratórnych testov. Zdravotnícka komisia v čínskej provincii Chu-pej predtým oznámila, že zmena v kategorizácii a diagnostikovaní pacientom umožní podrobiť sa liečbe čo najskôr. Komisia podľa svojich vyjadrení pristúpila k zmene po tom, ako sa jej "poznatky v súvislosti so zápalom pľúc spôsobeným koronavírusom prehĺbili" a nadobudla skúsenosti v oblasti diagnostiky a liečby. Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Číny bol odvtedy zaznamenaný vo viac ako 25 krajinách.

Čínski filmári neprídu ani na festival

Delegácia filmárov z Číny zrušila svoju účasť na prestížnom filmovom festivale Berlinale, ktorý sa začne na budúci týždeň. Informovala o tom v piatok agentúra DPA a prípad dala do súvislosti s novým koronavírusom, ktorý sa šíri z Číny. Spoluriatideľka festivalu Mariette Rissenbeeková uviedla, že napriek stále rastúcemu počtu nakazených koronavírusom vo svete odrieklo účasť na Berlinale len málo tvorcov. Rissenbeeková spresnila, že 24-členná čínska delegácia sa mala v rámci Berlinale zúčastniť na Európskom filmovom trhu, platforme medzinárodného filmového obchodu, na ktorý sa pre tento ročník zaregistrovalo zhruba 9000 podnikateľov a tvorcov v oblasti filmu.

Napriek neúčasti čínskej delegácie by však na Berlinale mal zavítať čínsky režisér Ťia Čang-kche, ktorého nový dokumentárny film Swimming Out Till the Sea Turns Blue na festivale premietnu. Pre obavy zo šírenia koronavírusu zrušili tento týždeň podujatie Mobile World Congress v Barcelone zasvätené najnovším výdobytkom telekomunikačného priemyslu, ktoré sa malo konať v dňoch 24. - 27. februára. Rovnaký osud postihol aj viaceré športové podujatia. Zrušená bola napríklad aj Veľká cena Číny, ktorá sa mala v rámci seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 v apríli konať v Šanghaji.