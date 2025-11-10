Krásna Catherine Zeta-Jones (56) ohúrila v mini: Tá ženská snáď zastavila čas!

LOS ANGELES - Stále rovnako očarujúca! Aj keď má herečka Catherine Zeta-Jones (56) vek vhodný na to, aby sa už pokojne stala mamičkou, rozhodne na to nevyzerá. Počas uplynulého víkendu zavítala do spoločnosti... A bezchybným vzhľadom opäť všetkých ohúrila!
V nedeľu večer sa konalo podujatie, v rámci ktorého bol odprezentovaný seriál Wednesday. Ten sa medzi divákmi Netflixu teší veľkej priazni a premiéra jeho tretej série je naplánovaná na budúci rok. Ústredné postavy v ňom stvárňujú Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones a Luis Guzmán, ktorí na podujatí nemohli chýbať.
Kým predstaviteľka hlavnej postavy - Wednesday - Jenna stavila na ležérny outfit pozostávajúci z voľných nohavíc a vesty, jej seriálová mama predviedla svoj sexepíl. Catherine Zeta-Jones mala na sebe čierne čipkované minišaty, ktorých látka obopínala jej bezchybné telo a krátka sukňa odhalila dokonale tvarované nohy.
Pri pohľade na Catherine si mnohí pomyslia, že hádam zabudla starnúť. Manželka legendárneho Michaela Douglasa, ktorý má už 81 rokov, totiž pôsobí dojmom, akoby sa rokmi vôbec nemenila. Je to kočka, čo poviete?!
Slávna herečka sa netají tým, že zdravý životný štýl a pravidelný pohyb sú pre ňu samozrejmosťou. „Ak sa nehýbem, spôsobuje mi to stres,” uviedla v minulosti na margo toho Catherine. Čo sa týka stravy, nedrží extrémne diéty. Skôr je za vyváženú pestrú stravu, ktorú si dopraje trikrát denne.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%