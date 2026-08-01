Bábätko asi nespoznáte, ale podobnosť známej tanečníčky s mamou je zarážajúca: Uhádnete jej meno?

BRATISLAVA - Známa blondínka pretancovala životom hlavne na parkete. Dnes má manžela, dve deti a tanečnú šou, ktorá zožala úspech.
Je známa slovenská tanečníčka, podnikateľka a influencerka, ktorá sa do povedomia verejnosti zapísala najmä ako hviezda tanečnej šou Let's Dance. V súťaži vystriedala niekoľko tanečných partnerov a s istým hercom dokonca celú šou vyhrala a získala titul kráľovnej parketu. Po ukončení aktívnej tanečnej kariéry sa úspešne preorientovala na svet biznisu a sociálnych sietí.
Tancu sa venovala na najvyššej úrovni a dosiahla mnohé medzinárodné úspechy. Je deväťnásobnou majsterkou Slovenska v latinskoamerických tancoch a v kombinácii 10 tancov. Prebojovala sa do semifinále majstrovstiev sveta. Niekoľko rokov študovala a žila v Taliansku, kde sa špecializovala na showdance. Tancovala v prestížnej austrálskej divadelnej šou Burn the Floor, s ktorou absolvovala svetové turné. Vrcholom jej kariéry bolo angažmán na slávnej Broadwayi v New Yorku.
Po ukončení aktívnej tanečnej kariéry vytvorila zaujímavý tanečný projekt. Ide o veľkolepé predstavenie v broadwayskom a lasvegaskom štýle, ktoré prepája špičkový párový spoločenský tanec s divadelným rozprávaním o rôznych podobách lásky.
S manželom vychováva dve deti. Na svojom Instagrame si vybudovala silnú komunitu vďaka tomu, že ukazuje materstvo bez filtrov. Zdieľa tipy na varenie, cvičenie, ale otvorene hovorí aj o problémoch s vyhorením.