Sobota1. august 2026, meniny má Božidara, zajtra Gustáv

Ústavný súd rieši spor o občianstvo po manželstve rovnakého pohlavia: Obrátil sa na európsky súd

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) s tzv. prejudiciálnou otázkou na výklad európskeho práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právu. Vychádzal pritom z ústavnej sťažnosti sťažovateľa proti postupu Ministerstva vnútra SR, ktorý znamenal stratu jeho štátneho občianstva SR. Týka sa to prípadu, keď občan SR uzavrel manželstvo s osobou rovnakého pohlavia v nečlenskom štáte EÚ a nadobudol cudzie štátne občianstvo.

Podľa slovenských zákonov občan stráca štátne občianstvo SR, keď dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. K strate štátneho občianstva však nedôjde, ak občan „nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva“. Slovenská ústava pritom definuje manželstvo výlučne ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ má každý občan EÚ právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie. Občanom EÚ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu.

ÚS v danom prípade predložil SDEÚ prejudiciálnu otázku: „Má sa článok 21 ods. 1 v spojení s čl. 20 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého občan Európskej únie stráca štátne občianstvo, a teda aj občianstvo Európskej únie, ak uzavrie manželstvo s osobou rovnakého pohlavia v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, z dôvodu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle, pričom podľa vnútroštátneho práva by k strate občianstva nedošlo, ak by išlo o uzavretie manželstva medzi osobami rôzneho pohlavia?“Druhý senát ÚS pod vedením predsedu Petra Molnára na neverejnom zasadnutí 1. júla zároveň prerušil konanie o ústavnej sťažnosti.

Viac o téme: ObčianstvoÚstavný súdSúdny dvor
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viliam Karas.
KDH víta poľský verdikt: Rozhodnutie o sobášoch osôb rovnakého pohlavia považuje za signál pre Európu
Domáce
Nový zvrat v prípade
Nový zvrat v prípade únosu študentky: Na súde prehrali dôležité kamerové záznamy
Domáce
Budova Ústavného súdu SR
Ústavný súd čelí náporu: Návrhov pribúda, stále mu chýba jeden sudca
Domáce
Bývalý juhokórejský prezident Jun
Exprezident definitívne padol: Odsedí si sedem rokov, potvrdil súd Južnej Kórey
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Atletika
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Prominenti
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Cestovanie

Domáce správy

Ústavný súd rieši spor
Ústavný súd rieši spor o občianstvo po manželstve rovnakého pohlavia: Obrátil sa na európsky súd
Domáce
Richard Raši
Skrátenie volebného obdobia cez referendum? Hlas opäť prichádza s kontroverzným návrhom
Domáce
Obľúbený supermarket chystá veľkú
Obľúbený supermarket chystá veľkú novinku: Nakupovanie bude prebiehať po novom! Na TOTO sa pripravte
Domáce
Historické vlaky a parné rušne lákajú na Letný deň v Bratislave – čaká vás jedinečný program pre rodiny
Historické vlaky a parné rušne lákajú na Letný deň v Bratislave – čaká vás jedinečný program pre rodiny
Bratislava

Zahraničné

Humanitárna pomoc alebo krytie
Humanitárna pomoc alebo krytie pre Hamas? Muža z Turecka zadržali na žiadosť USA
Zahraničné
Tanker pri Ománe zasiahol
Tanker pri Ománe zasiahol neznámy projektil: Napätie v strategickom regióne opäť rastie
Zahraničné
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri Neapole: VIDEO Otrasy prerušili dopravu a spôsobili škody
Zahraničné
Obrovské požiare v Turecku
Obrovské požiare v Turecku a vo Francúzsku: Evakuovali tisíce ľudí! Grécko vyhlásilo najvyššiu pohotovosť
Zahraničné

Prominenti

Koloman Magyary, známy pod
Kali doplatil na častú chybu Slovákov: Počas dovolenky mu zlodeji vykradli luxusný dom!
Domáci prominenti
FOTO Donna Mills vo veku
Šok v Hollywoode: Vo veku 85 rokov mieri na OnlyFans! Legendárna herečka všetkým vyrazila dych!
Zahraniční prominenti
Haklová pod paľbou kritiky:
Haklová pod paľbou kritiky: Jediná otázka rozpútala hotové peklo! Ľudia ju takmer ukameňovali
Domáci prominenti
Martin Novák
VIDEO Novákovi z Na nože sa naskytol pohľad pre bohov, no… takmer pustil do treniek
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Záhradkári objavili nezvyčajný trik
Záhradkári objavili nezvyčajný trik na bohatšiu úrodu paradajok: Stačí vám vec, ktorú máte v kúpeľni
Zaujímavosti
Máte pocit, že ste
Máte pocit, že ste neustále unavení? Odborníci pripravili 14-dňovú výzvu, ktorá môže prirodzene zvýšiť energiu
Zaujímavosti
Aj najmenší štát sveta
Aj najmenší štát sveta má ústavu: Dnes vstúpila do platnosti nová
Zaujímavosti
Týchto 10 diagnóz najčastejšie
Týchto 10 diagnóz najčastejšie ničí sexuálny život: Mnohé by ste s intimitou vôbec nespájali
vysetrenie.sk

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny

Šport

FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
Ostatné
Takmer uhorel, kňaz mu dal posledné pomazanie: Niki Lauda prežil na Nürburgringu vlastnú smrť
Takmer uhorel, kňaz mu dal posledné pomazanie: Niki Lauda prežil na Nürburgringu vlastnú smrť
Formula 1
Hviezda MS a ikona Kapverd: Rozhodlo sa o Vozinhovej prezývke v čilskom futbale
Hviezda MS a ikona Kapverd: Rozhodlo sa o Vozinhovej prezývke v čilskom futbale
Ostatné
Infantino je súčasťou ďalšej kontroverzie: FIFA stiahla plán predaja podielu z MS
Infantino je súčasťou ďalšej kontroverzie: FIFA stiahla plán predaja podielu z MS
MS vo futbale

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
Domáce

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy

Technológie

Facebook bude chcieť naskenovať tvoju tvár, aby overil, že za profilom stojí skutočný človek
Facebook bude chcieť naskenovať tvoju tvár, aby overil, že za profilom stojí skutočný človek
Bezpečnosť
Prečo USA už nedokážu vyrobiť ani jediný F-22 Raptor
Prečo USA už nedokážu vyrobiť ani jediný F-22 Raptor
Odporúčané
AI od Anthropicu sa dostala mimo sandboxu. Namiesto simulácie napadla tri reálne firmy
AI od Anthropicu sa dostala mimo sandboxu. Namiesto simulácie napadla tri reálne firmy
Umelá inteligencia
VIDEO: Ruský bombardér Su-24M v hodnote miliónov zničili dva drony Hornet. Jeden stál iba 11-tisíc dolárov
VIDEO: Ruský bombardér Su-24M v hodnote miliónov zničili dva drony Hornet. Jeden stál iba 11-tisíc dolárov
Armádne technológie

TN LIVE

Prezidenta FIFA odpor Európy odradil. Rozhodnutie predať majstrovstvá sveta si rozmyslel
Prezidenta FIFA odpor Európy odradil. Rozhodnutie predať majstrovstvá sveta si rozmyslel
Šport
V kombinácii so slnkom môže spôsobiť aj pľuzgiere. Pred opaľovaním si dávajte pozor na toto
V kombinácii so slnkom môže spôsobiť aj pľuzgiere. Pred opaľovaním si dávajte pozor na toto
Domáce
Má 365 okien a 52 izieb. Do jedného z najkrajších slovenských kaštieľov zakódovali celý kalendár
Má 365 okien a 52 izieb. Do jedného z najkrajších slovenských kaštieľov zakódovali celý kalendár
Domáce
Do Baltského mora prenikol „morský kanibal“. Invázny druh ako z iného sveta má unikátnu schopnosť
Do Baltského mora prenikol „morský kanibal“. Invázny druh ako z iného sveta má unikátnu schopnosť
Zahraničné

Bývanie

Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život

Pre kutilov

Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Štyri chorvátske ostrovy, ktoré patria medzi desať najlepších v Európe: Toto sú poklady Jadranu
Cestovanie
Štyri chorvátske ostrovy, ktoré patria medzi desať najlepších v Európe: Toto sú poklady Jadranu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obľúbený supermarket chystá veľkú
Domáce
Obľúbený supermarket chystá veľkú novinku: Nakupovanie bude prebiehať po novom! Na TOTO sa pripravte
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri
Zahraničné
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri Neapole: VIDEO Otrasy prerušili dopravu a spôsobili škody
Obrovské požiare v Turecku
Zahraničné
Obrovské požiare v Turecku a vo Francúzsku: Evakuovali tisíce ľudí! Grécko vyhlásilo najvyššiu pohotovosť
TÚTO skupinu zamestnancov čaká
Domáce
TÚTO skupinu zamestnancov čaká ÚĽAVA pri platení poistného: Pozrite, aké budú PRAVIDLÁ!

Ďalšie zo Zoznamu