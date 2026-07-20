Gisele Bündchen zabudla na pravidlá a zverejnila niečo, čo všetkých šokovalo: To je on?!

TAHITI - Supermodelka Gisele Bündchen (45) si svoje súkromie stráži prísnejšie než väčšina hollywoodskych hviezd. O svojom najmladšom synovi hovorí len zriedka a jeho tvár sa jej doteraz darilo úspešne ukrývať pred svetom. Teraz však spravila výnimku a internet je vo vytržení!
Na svojich sociálnych sieťach zverejnila sériu záberov z rozprávkovej dovolenky na Tahiti, kde si spolu s partnerom Joaquimom Valentem a deťmi užívala slnko, more a chvíle ďaleko od reflektorov. Práve tam fanúšikov čakal ten najväčší darček – vzácne fotografie jej najmladšieho synčeka, ktorého ukazuje len úplne výnimočne.
Na snímkach je malý chlapček zachytený pri hre na pláži, čľapkaní sa v oceáne či v bezpečnom objatí svojho otca. Hoci Gisele jeho tvár stále úplne neodhalila, na niektorých záberoch je vidieť viac než kedykoľvek predtým. Fanúšikovia okamžite zaplavili internet komentármi o tom, aký je rozkošný a ako rýchlo rastie.
Ešte väčším tajomstvom zostáva jeho meno. Brazílska kráska totiž dodnes neprezradila, ako sa jej najmladší syn volá. Verejnosť pozná iba jeho prostredné meno River, zatiaľ čo krstné meno zostáva prísne stráženým rodinným tajomstvom.
Dovolenka však nebola len o najmladšom členovi rodiny. Na exotickom ostrove nechýbali ani Giseline staršie deti – Benjamin a Vivian, ktoré má z manželstva s bývalou hviezdou amerického futbalu Tomom Bradym. Rodina si spoločne užívala tyrkysové more, nekonečné piesočné pláže, plavby loďou aj miestnu kultúru. Zo záberov je jasné, že medzi súrodencami panuje krásny vzťah a najmladší drobec je stredobodom ich pozornosti.
Nechýbali ani romantické momenty s Joaquimom Valentem. Dvojica pôsobila uvoľnene a zamilovane, akoby okolitý svet vôbec neexistoval. Po búrlivom rozvode s Tomom Bradym sa zdá, že Gisele našla presne to, po čom túžila – pokoj, rodinnú pohodu a novú životnú kapitolu.
Modelka k fotografiám pridala aj emotívne slová o vďačnosti za spoločné chvíle a krásu života. A hoci si stále stráži svoje súkromie, tentoraz dovolila fanúšikom nahliadnuť do sveta, ktorý bežne zostáva ukrytý za dverami jej luxusného domova.