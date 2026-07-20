Richterová a Horváth sú spolu už 55 rokov: Majú len JEDNU svadobnú fotku, oddával ich opitý úradník

BRATISLAVA - Viera Richterová (80) je významná herečka, známa najmä z divadelných dosiek a televíznych inscenácií. V umeleckom prostredí pôsobila desiatky rokov, hoci v poslednom období už žije skôr v ústraní mimo mediálnej pozornosti.
Viera Richterová (80) sa narodila 20. júla 1946 v Bratislave. V roku 1968 úspešne absolvovala štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. Svoju cestu k profesionálnemu divadlu odštartovala už v sezóne 1963/1964 ako elévka v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Následne na celých desať rokov zakotvila v Divadle SNP v Martine, kde hneď počas svojej prvej sezóny získala prestížnu Cenu Janka Borodáča za stvárnenie postavy Salome v inscenácii Herodes a Herodias. Na javisku stvárnila množstvo ikonických postáv vrátane Júlie v tragédii Rómeo a Júlia. Od roku 1978 až do roku 1998 bola stabilnou členkou činohry Novej scény v Bratislave.
Hoci gro jej práce spočívalo na divadelných doskách, televízni diváci si ju pamätajú z desiatok inscenácií, televíznych filmov a seriálov: Kristína (1978), Ťapákovci (1977), Bakalári (1980), Antigona v New Yorku (1995).
Navyše zo svadby majú iba jedinú fotografiu. Profesionálny fotograf, ktorého mali na svadbu objednaného, na miesto obradu jednoducho neprišiel. Situáciu zachraňoval strýko Emila Horvátha, ktorý mal so sebou súkromný fotoaparát. Podarilo sa mu však urobiť iba jeden jediný záber predtým, než sa mu prístroj definitívne pokazil. Jediná fotografia má pre nich obrovskú hodnotu. „My máme jednu grimasu, kde sme mali zavreté oči a ani sme neverili, že toto môže byť pravda. A to je vlastne jediná fotografia, ktorú z našej svadby máme,“ povedal herec v relácii Sieň slávy. Avšak i napriek tomu, že nemajú plný svadobný album, ich manželstvo prežilo bez problémov viac ako pol storočia. Sami s úsmevom hovoria, že veľkolepé svadobné fotky človeku šťastný život nezaručia.