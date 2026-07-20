Živnostníkov čakajú veľké zmeny! Zbavia sa otravnej administratívnej povinnosti: TOTO sú nové pravidlá

BRATISLAVA - Živnostníkov čaká čoskoro administratívna úľava. Už od 1. augusta 2026 za nich povinnosť oznamovať prerušenie povinného poistenia z dôvodu pozastavenia živnosti preberie Sociálna poisťovňa. Navyše ich po vykonaní tohto kroku následne aj proaktívne informuje.
Doteraz museli živnostníci pri každom pozastavení a následnom obnovení živnosti túto skutočnosť v zákonnej lehote oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Po novom, od 1. augusta 2026, táto povinnosť zaniká. Sociálna poisťovňa bude o vzniku alebo skončení prerušenia povinného poistenia informovať živnostníkov sama, a to v lehote do 20 dní od vzniku prerušenia/skončenia prerušenia povinného poistenia.
Čo sa mení a čo zostáva po starom:
Týchto situácií sa táto zmena týka a tieto povinnosti živnostníkov zostávajú zachované:
- Pozastavenie živnosti: Od 1. augusta 2026 Sociálna poisťovňa automaticky zaeviduje prerušenie povinného poistenia (ak živnostník nemá iné oprávnenie na výkon činnosti) a oznámi to živnostníkovi.
- Staršie prípady: Ak k pozastaveniu alebo obnoveniu živnosti došlo pred 1. augustom 2026, živnostník má naďalej zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni do 30 dní.
- Ostatné oprávnenia: Pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, sa nič nemení – povinnosť nahlásiť prerušenie činnosti do 30 dní im zostáva.
Tieto povinnosti zostávajú v plnom rozsahu
Niektoré špecifické situácie si naďalej vyžadujú aktívny prístup živnostníka. Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v stanovených lehotách:
1. Ohlasovacia povinnosť do 30 dní:
- prerušenie činnosti na základe iných oprávnení (mimo živnosti)
2. Ohlasovacia povinnosť do 30 dní:
- výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody alebo detencia (platí vo vzťahu k činnosti z ktorej sú povinne poistené a počas jej vykonávania došlo k uvedenej skutočnosti)
3. Ohlasovacia povinnosť do 8 dní:
- potreba osobného a celodenného ošetrovania (od 15. dňa)
- dlhodobé ošetrovanie (od 91. dňa)
- nárok na rodičovský príspevok
- trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy
Pripomíname, že prerušenie povinného poistenia SZČO z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti vzniká pozastavením prevádzkovania živnosti, ak:
- SZČO v danom období nemá platné iné oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti,
- resp. nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú sa nevyžaduje oprávnenie alebo postup podľa osobitného predpisu (tzv. SZČO bez oprávnenia),
- resp. vzniká zánikom iného oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti/skončením vykonávania činnosti SZČO bez oprávnenia.
Prerušenie povinného poistenia SZČO z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti zaniká:
- ukončením pozastavenia prevádzkovania živnosti,
- resp. vznikom iného oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti/začatím vykonávania činnosti SZČO bez oprávnenia.