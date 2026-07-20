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Zelenskyj je v koncoch: Velenie armády sa rozpadá! Prezident plánuje odvolanie šéfa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)
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KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa médií zvažuje odvolanie hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandra Syrského. Krok prichádza po rastúcej kritike armádneho vedenia a spore, ktorý vyústil do odvolania ministra obrany Mychajla Fedorova.

Zelenskyj zvažuje výmenu šéfa armády. Dôvodom je spor vo velení

Ukrajinské vedenie rieši jednu z najvážnejších personálnych kríz od začiatku ruskej invázie. Prezident Volodymyr Zelenskyj podľa informácií denníka Financial Times zvažuje odvolanie hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandra Syrského. Rozhodnutie má súvisieť s narastajúcim napätím vo vojenskom velení aj s protestmi, ktoré nasledovali po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova.

Spor vo vedení prerástol do politickej krízy

Podľa Financial Times sa vzťahy medzi Syrským a Fedorovom dlhodobo zhoršovali. Bývalý minister obrany presadzoval rozsiahlu modernizáciu armády, väčšie využívanie dronov, digitalizáciu a reformu vojenského obstarávania. Tvrdil však, že na mnohé jeho návrhy narážal odpor zo strany armádneho velenia.

Samotný Zelenskyj následne potvrdil, že medzi oboma predstaviteľmi existoval vážny konflikt. Odvolanie Fedorova však vyvolalo v Kyjeve aj ďalších mestách protesty, počas ktorých demonštranti žiadali nielen jeho návrat do funkcie, ale aj výmenu Syrského vo vedení armády.

Prezident hľadá riešenie bez oslabenia frontu

Financial Times uvádza, že Zelenskyj je pripravený pristúpiť k výmene hlavného veliteľa iba v prípade, ak nájde vhodného nástupcu, ktorý zabezpečí plynulé odovzdanie velenia bez negatívneho dopadu na približne 1 200 kilometrov dlhú frontovú líniu. Prezident preto vedie konzultácie s najvyššími vojenskými predstaviteľmi a posudzuje možné scenáre ďalšieho vývoja.

Syrskyj čelí kritike už dlhší čas

Generál Oleksandr Syrskyj stojí na čele ukrajinskej armády od februára 2024, keď vo funkcii nahradil Valerija Zalužného. Počas svojho pôsobenia si vyslúžil uznanie za obranu Kyjeva či úspešnú charkovskú protiofenzívu, zároveň však čelí kritike za vysoké straty počas niektorých operácií a za konzervatívnejší spôsob vedenia bojov.

Vývoj môže ovplyvniť ďalší priebeh vojny

Prípadná výmena hlavného veliteľa by predstavovala ďalší významný zásah do ukrajinského vojenského velenia počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Reuters upozorňuje, že vnútropolitické napätie prichádza v období, keď Ukrajina čelí pokračujúcim ruským útokom a zároveň sa snaží udržať tempo modernizácie armády. Odborníci preto upozorňujú, že rozhodnutie o budúcnosti Syrského môže mať významný vplyv nielen na fungovanie armády, ale aj na ďalší vývoj konfliktu.

Viac o téme: OdvolávanieKonflikt UkrajinaVolodymyr ZelenskyjOleksandr SyrskyjVelenie armádyMychail Fedorov
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