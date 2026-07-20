Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie, nahradí ho Andy Burnham

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie a odovzdá moc novému predsedovi Labouristickej strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III. Panovník následne požiada Burnhama o zostavenie vlády.
Burnham bol vymenovaný za predsedu strany na piatkovej mimoriadnej konferencii v Londýne. Niekdajší starosta Manchestru súboj o nástupníctvo po Starmerovi vyhral prakticky ešte skôr, ako mohol začať. Zabezpečil si totiž podporu toľkých labouristických poslancov, že bolo matematicky nemožné, aby sa mu niekto ďalší postavil ako protikandidát.
Labouristi v prieskumoch pravidelne zaostávajú za protiimigračnou stranou Reforiem UK. Vládnuca strana dosiahla v máji katastrofálne výsledky v miestnych voľbách, čo vytvorilo na Starmera zosilnený tlak. Tomu súčasný premiér napokon podľahol a oznámil rezignáciu.
Burnham po zvolení do funkcie predsedu zdôraznil, že labouristi neporazia pravicu, ak medzi nimi budú pretrvávať vnútorné rozbroje. Sľúbil napríklad, že zloženie jeho kabinetu bude odrážať všetky časti labouristickej strany.