LIVEPLAY – COLDPLAY EXPERIENCE prichádza na Slovensko iba v dvoch exkluzívnych termínoch

Jedna z najlepších Coldplay tribute kapiel na svete prinesie do Nového Mesta nad Váhom a Haliča autentickú koncertnú atmosféru legendárnych Coldplay
Fanúšikovia skupiny Coldplay sa môžu tešiť na výnimočný hudobný zážitok. Na Slovensko tento rok prichádza LIVEPLAY – COLDPLAY EXPERIENCE, medzinárodne uznávaná tribute kapela, ktorá patrí medzi najlepšie revivalové projekty skupiny Coldplay na svete. Slovenské publikum bude mať jedinečnú príležitosť zažiť ich koncertnú show iba v dvoch exkluzívnych termínoch – 20. novembra 2026 v Zámockom hoteli Galicia Nueva a 21. novembra 2026 v klube Blue Note v Novom Meste nad Váhom.
Liveplay si získali fanúšikov po celej Európe vďaka autentickému hudobnému prejavu, precízne pripravenej vizuálnej produkcii a energickému koncertnému vystúpeniu, ktoré verne reprodukuje atmosféru originálnych koncertov skupiny Coldplay. Kapela kladie dôraz na každý detail – od zvuku a aranžmánov skladieb až po kostýmy, scénu, svetelné efekty či emócie, ktoré charakterizujú koncerty jednej z najúspešnejších kapiel súčasnosti.
Počas večera zaznejú najväčšie hity skupiny Coldplay, vrátane skladieb ako Viva La Vida, Paradise, Yellow, Clocks, A Sky Full of Stars, The Scientist či Fix You. Diváci sa môžu tešiť na niekoľkohodinovú hudobnú show plnú energie, emócií a nezabudnuteľnej koncertnej atmosféry.
LIVEPLAY – COLDPLAY EXPERIENCE nie je iba obyčajný revival. Ide o profesionálny koncertný projekt, ktorý dokáže vytvoriť dokonalú ilúziu originálneho vystúpenia Coldplay. Fanúšikovia sa môžu na chvíľu preniesť priamo na veľkolepý koncert svetovej hudobnej hviezdy.
„Naším cieľom nie je hrať iba skladby Coldplay. Chceme priniesť emóciu, energiu a atmosféru, ktorú fanúšikovia poznajú z originálnych koncertov. Každé vystúpenie je pre nás jedinečný zážitok a sme radi, že ho môžeme zdieľať aj so slovenským publikom,“ uvádza kapela LIVEPLAY.
Prvý slovenský koncert sa uskutoční 20. novembra 2026 v unikátnom prostredí Zámockého hotela Galicia Nueva, kde bude koncert aj súčasťou špeciálneho pobytového balíka. Druhý koncert odohrá kapela 21. novembra 2026 o 20:00 v známom jazz & music clube Blue Note v Novo Meste nad Váhom.
Na tento druhý koncert v Novom Meste nad Váhom si môžete zakúpiť vstupenky v sieti Predapredaj.sk.
Oba koncerty predstavujú exkluzívnu príležitosť pre fanúšikov Coldplay zažiť atmosféru svetového koncertu bez nutnosti cestovať do zahraničia. Organizátori očakávajú vysoký záujem a odporúčajú zabezpečiť si vstupenky v predstihu.
Zaujímavosťou je, že Chris Martin si počas koncertu na Wembley pozval speváka kapely Liveplay priamo na pódium, kde si spolu zahrali jednu skladbu. Video z tohto výnimočného momentu nájdete nižšie.
Takto to vyzeralo na koncerte v Ružomberku v roku 2022.
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