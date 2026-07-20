Radosť medzi Spice Girls: Vydala sa na staré kolená!

LONDÝN - Na lásku vraj nikdy nie je neskoro. Presvedčila sa o tom aj Mel C zo Spice Girls, ktorá sa vo veku 52 rokov po prvý raz vydala. Obrad prebehol v prísnom utajení a nechýbalo ani prekvapenie od Victorie Beckham.
Speváčka Melanie Chisholm, ktorú fanúšikovia poznajú najmä ako Mel C zo skupiny Spice Girls, vstúpila vo veku 52 rokov prvýkrát do manželstva. Jej vyvoleným sa stal austrálsky model Chris Dingwall. Svadobný obrad prebehol v tajnosti.
O udalosti sa na verejnosť dostalo len minimum informácií a doposiaľ sa neobjavila ani jediná fotografia. Britské médiá však prezradili niekoľko detailov o neveste. „Obliekla si jednoduché biele šaty s odhaleným chrbtom a v ruke držala kyticu poľných kvetov.“ Na výnimočnom dni nechýbala väčšina bývalých členiek Spice Girls.
Jedinou absentujúcou bola Victoria Beckham, ktorá sa v tom čase nachádzala v Spojených štátoch amerických v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale. Napriek tomu mala na svadbe svoju stopu – podľa dostupných informácií bola práve ona autorkou nevestiných svadobných šiat.