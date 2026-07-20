Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...

BRATISLAVA - Komédia Kavej 2 je už na svete! Medzi množstvom známych tvárí slovenského šoubiznisu, vrátane hviezdneho hereckého obsadenia, nemohla na slávnostnej premiére chýbať ani hlavná predstaviteľka Anna Jakab Rakovská.
Premiéra pokračovania úspešného hitu prilákala do kina hviezdnu smotánku. Kým Janu Kovalčíkovú prišiel po dlhom čase podporiť jej "stratený" manžel Adam Graňák a Dano Dangl ukázal v spoločnosti svoju dcéru Lauru, pozornosť pútala aj samotná filmová Klára. Anička si po mesiacoch práce mohla konečne vydýchnuť. Keďže film nesie názov Kavej, zaujímalo nás, ako často si v reálnom živote "buchne kavej" ona sama. „Podľa toho, čo tým myslíte. Pretože v mojom ponímaní je 'buchnúť kavej' stretnutie s nejakou blízkou osobou, vyliať si srdce a dať si takú psychohygienu. A to sa snažím robiť stále častejšie,“ prezradila s úsmevom obľúbená herečka, pre ktorú je ľudský kontakt tou najlepšou terapiou.
Keď však príde na vážne debaty a liečenie duše, herečka vyhľadáva svoje spriaznené duše. Na koho sa obracia najčastejšie? „Podľa toho, čo sa udeje, ale jasné, že Robo je moja najbližšia osoba... Takže mám veľké šťastie, že môj manžel je zároveň človek, ktorý ma veľmi dobre pozná a vie mi dať spätnú väzbu,“ vyznala sa úprimne o svojom partnerovi, hercovi Robovi Jakabovi.
Samotné nakrúcanie pokračovania Kavej 2 bolo pre všetkých hercov obrovským zážitkom. „Bolo veľmi veselo, ale ja sa teším hlavne na scény, v ktorých nehrám. Tie som totiž mala možnosť sledovať len tak z brehu, dodnes na ne neviem zabudnúť... A celkovovo mám rada scény, kde ma moji kolegovia prekvapia svojím herectvom,“ láka divákov do kín hrdá hlavná hrdinka.
Keďže padla posledná klapka a film je oficiálne vonku medzi divákmi, natíska sa otázka, aké plány má sympatická dvojica na najbližšie týždne. Čaká ich po náročnom pracovnom kolotoči zaslúžený oddych pod palmami, alebo zostávajú verní slovenskej klasike?
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