Helgino auto z Dunaja môžete mať doma: Predáva sa za závratnú sumu!

BRATISLAVA - Pamätáte si na rozkošný ružový Mercedes, ktorý Walter daroval Helge? Legendárny veterán je teraz na predaj. Ak po ňom túžite, pripravte si poriadne tučný účet – jeho cena vás môže poriadne prekvapiť.
Spomínate si na ikonické ružové auto, ktoré v seriáli Dunaj, k vašim službám dostala Helga od Waltera? Tento štýlový veterán nezaujal len divákov, ale aj samotnú herečku. Natáčanie s ním si vraj užívala od prvej do poslednej chvíle.
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„Ja nie som veľký autičkár, ale toto autíčko ma úplne dostalo. Malinké, so sklápacou strechou a v neuveriteľnej ružovej farbe, ktorá je údajne pôvodná. Ledva som sa v kožuchu do neho zmestila. Ak by počas natáčania nemrzlo, vozila by som sa v ňom od rána do večera,“ povedala vtedy seriálová Helga. Ak vás tento výnimočný veterán očaril rovnako ako ju, teraz máte jedinečnú príležitosť stať sa jeho majiteľom.
Ružový Mercedes je totiž aktuálne na predaj prostredníctvom internetového portálu zameraného na predaj automobilov. Nejde však o kúpu pre každého. Predávajúca spoločnosť si za tento zachovalý a mimoriadne atraktívny veterán pýta až 130-tisíc eur. Pre bežného motoristu je to poriadne drahá záležitosť, no medzi zberateľmi historických vozidiel si nepochybne nájde nového majiteľa.
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