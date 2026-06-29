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Klára porodila Ivanovi Trojanovi štyroch synov: Rozviedla sa a už sa aj vydala! Nádherná nevesta

Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala Zobraziť galériu (7)
Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala (Zdroj: Instagram/k.trojanova)
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PRAHA - Po rozvode s Trojanom prišla ďalšia veľká životná zmena: Klára je opäť vydatá!

Herečka Klára Pollertová-Trojanová definitívne uzavrela jednu životnú kapitolu. Po bolestivom rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť našla šťastie v láske a svoje „áno“ povedala architektovi Michalovi Havelkovi. Novomanželia sa navyše pochválili romantickými zábermi zo svadobného obradu.

Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala
Zobraziť galériu (7)
Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala  (Zdroj: Instagram/k.trojanova)

Po rokoch, počas ktorých sa jej meno neodmysliteľne spájalo s priezviskom bývalého manžela, sa herečka rozhodla pre veľký krok. Po svadbe prijala priezvisko svojho nového manžela a odteraz vystupuje ako Klára Havelková. Tým symbolicky uzavrela obdobie spojené s rozpadom viac než tridsaťročného manželstva s hercom Ivanom Trojanom.

Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala
Zobraziť galériu (7)
Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala  (Zdroj: Instagram/k.trojanova)

Na fotografiách zo svadby pôsobí nevesta uvoľnene a šťastne. Obrad sa niesol v komornej, príjemnej atmosfére a nechýbali dojímavé momenty ani úsmevy novomanželov. Fanúšikovia jej pod fotografiami okamžite začali posielať desiatky gratulácií a želaní do spoločného života.

Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala
Zobraziť galériu (7)
Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala  (Zdroj: Instagram/k.trojanova)

Klára pritom ešte nedávno otvorene hovorila o tom, že odchod z manželstva bol pre ňu mimoriadne náročný, no zároveň nevyhnutný. Priznala, že dlhé roky bojovala s depresiami a rozhodnutie zmeniť svoj život jej napokon pomohlo znovu nájsť psychickú rovnováhu.

Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala
Zobraziť galériu (7)
Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala  (Zdroj: Instagram/k.trojanova)

„Musela som zmeniť svoj život, musela som odísť od manžela. Keby som to neurobila, pravdepodobne by som ďalej chodila na terapie a užívala lieky. Tá depresia by určite neskončila,“ priznala v jednom z rozhovorov.

Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala
Zobraziť galériu (7)
Klára Trojanová sa po rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť vydala  (Zdroj: Instagram/k.trojanova)

Po rozvode našla oporu po boku architekta Michala Havelku, s ktorým sa v spoločnosti objavovala už dlhší čas. Ich vzťah teraz spečatili svadbou a podľa všetkého začínajú úplne novú životnú etapu.

Klára porodila Ivanovi Trojanovi
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Klára a Ivan Trojan tvorili dlhé roky jeden z najstabilnejších párov českého šoubiznisu. Zobrali sa v roku 1992 a počas spoločného života vychovali štyroch synov. Informácia o ich rozchode v roku 2022 preto mnohých prekvapila. Následný rozvod označila herečka za jedno z najťažších období svojho života, no dnes je zrejmé, že po boku nového manžela opäť našla dôvod na úsmev.

Viac o téme: SvadbaRozvod DepresieKlára TrojanováIvan Trojan
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