Klára porodila Ivanovi Trojanovi štyroch synov: Rozviedla sa a už sa aj vydala! Nádherná nevesta

PRAHA - Po rozvode s Trojanom prišla ďalšia veľká životná zmena: Klára je opäť vydatá!
Herečka Klára Pollertová-Trojanová definitívne uzavrela jednu životnú kapitolu. Po bolestivom rozvode s hercom Ivanom Trojanom opäť našla šťastie v láske a svoje „áno“ povedala architektovi Michalovi Havelkovi. Novomanželia sa navyše pochválili romantickými zábermi zo svadobného obradu.
Po rokoch, počas ktorých sa jej meno neodmysliteľne spájalo s priezviskom bývalého manžela, sa herečka rozhodla pre veľký krok. Po svadbe prijala priezvisko svojho nového manžela a odteraz vystupuje ako Klára Havelková. Tým symbolicky uzavrela obdobie spojené s rozpadom viac než tridsaťročného manželstva s hercom Ivanom Trojanom.
Na fotografiách zo svadby pôsobí nevesta uvoľnene a šťastne. Obrad sa niesol v komornej, príjemnej atmosfére a nechýbali dojímavé momenty ani úsmevy novomanželov. Fanúšikovia jej pod fotografiami okamžite začali posielať desiatky gratulácií a želaní do spoločného života.
Klára pritom ešte nedávno otvorene hovorila o tom, že odchod z manželstva bol pre ňu mimoriadne náročný, no zároveň nevyhnutný. Priznala, že dlhé roky bojovala s depresiami a rozhodnutie zmeniť svoj život jej napokon pomohlo znovu nájsť psychickú rovnováhu.
„Musela som zmeniť svoj život, musela som odísť od manžela. Keby som to neurobila, pravdepodobne by som ďalej chodila na terapie a užívala lieky. Tá depresia by určite neskončila,“ priznala v jednom z rozhovorov.
Po rozvode našla oporu po boku architekta Michala Havelku, s ktorým sa v spoločnosti objavovala už dlhší čas. Ich vzťah teraz spečatili svadbou a podľa všetkého začínajú úplne novú životnú etapu.
Klára a Ivan Trojan tvorili dlhé roky jeden z najstabilnejších párov českého šoubiznisu. Zobrali sa v roku 1992 a počas spoločného života vychovali štyroch synov. Informácia o ich rozchode v roku 2022 preto mnohých prekvapila. Následný rozvod označila herečka za jedno z najťažších období svojho života, no dnes je zrejmé, že po boku nového manžela opäť našla dôvod na úsmev.