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Absolútna potupa: Boris Becker neplatí alimenty a jeho ex už stratila nervy! Čo vymyslela?

Bývalý tenista Boris Becker. Zobraziť galériu (6)
Bývalý tenista Boris Becker. (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

NEMECKO - Tenisová legenda Boris Becker má na krku ďalší poriadny problém. Len pár mesiacov po tom, čo sa tešil z narodenia dcérky Zoë Vittorie, zažil poriadne trpké poníženie. Na verejnom podujatí si preňho totiž prišli súdny exekútor a polícia

Nuž a exekútor mu pred zrakmi prítomných zabavil luxusné náramkové hodinky. Dôvod? Údajne dlhodobo neplatil výživné na svojho syna.

Boris Becker so svojou mamou Elvírou.
Zobraziť galériu (6)
Boris Becker so svojou mamou Elvírou.  (Zdroj: Profimedia.sk)

Nepríjemná scéna sa odohrala krátko pred Beckerovým vystúpením na podujatí v nemeckom Bad Honnefe. Bývalý svetový šampión sa ešte ani nestihol postaviť na pódium, keď ho zastavili príslušníci polície spolu so súdnym exekútorom. Výsledkom bolo okamžité zaistenie jeho hodiniek ako súčasti exekučného konania.

Boris sa teší z nového prírastku - malej dcérky Zoe
Zobraziť galériu (6)
Boris sa teší z nového prírastku - malej dcérky Zoe  (Zdroj: instagram/borisbeckerofficial)

Celý spor sa týka výživného na 16-ročného syna Amadea, ktorého má Becker s bývalou manželkou Lilly Becker. Právnik bývalej partnerky potvrdil, že dôvodom zásahu sú údajne nevyplatené alimenty a vyzval bývalého tenistu, aby konečne rešpektoval rozhodnutie súdu a začal splácať svoj dlh.

Absolútna potupa: Boris Becker
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Podľa dostupných informácií sa dlh vyšplhal až na približne 415-tisíc eur. Beckerova strana však tvrdí, že situácia je zložitejšia. Jeho právnik označil verejný zásah za zbytočne okázalý a tvrdí, že podobné donucovacie opatrenia nie sú v záujme syna Amadea, ale skôr jeho matky. Zároveň uviedol, že bývalý tenista ponúkol dohodu – mesačne chce platiť približne 7 tisíc eur a navyše jednorazovo uhradiť viac ako 100 tisíc.

Boris Becker, Lilly Becker
Zobraziť galériu (6)
Boris Becker, Lilly Becker

Pre Beckera nejde o prvý finančný škandál. V minulosti čelil osobnému bankrotu a za majetkové delikty si dokonca odpykal trest vo väzení. Zdá sa, že ani po návrate do bežného života sa problémy slávneho tenistu nekončia.

Boris Becker
Zobraziť galériu (6)
Boris Becker  (Zdroj: SITA)

Tentoraz však nešlo len o peniaze. Zabavenie hodiniek priamo na verejnosti znamenalo pre niekdajšieho wimbledonského šampióna mimoriadne trápnu situáciu, ktorá okamžite obletela médiá. A hoci sa jeho právnici snažia celý incident zľahčovať, je jasné, že kauza okolo neplateného výživného bude mať ešte pokračovanie.

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