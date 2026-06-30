Veľké odhalenie Zuzany Fialovej: FOTO Ukázala svoju utajovanú sestru! Fíha, to je ale šarmantná dáma

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Fialová (52) si svoje súkromie stráži ako oko v hlave. Kým ona patrí k najznámejším slovenským herečkám, jej rodina sa na verejnosti objavuje len výnimočne. Tentoraz však urobila výnimku a na sociálnej sieti ukázala svoju staršiu sestru Renátu.
Zuzana Fialová patrí k našim najvýraznejším a najúspešnejším herečkám. Málokto však tuší, že dcéra legendárneho slovenského horolezca Ivana Fialu († 77) nevyrastala sama. Jej o desať rokov staršiu sestru Renátu zlákal svet lyžovania. K tomuto športu viedol obe sestry ich slávny otec, no kým Zuzana si napokon vybrala divadelné pódiá, Renáta pri ňom zostala, a dokonca sa stala niekoľkonásobnou majsterkou republiky.
Zuzana teraz na svojom Instagrame vyrazila fanúšikom dych, keď zverejnila záber svoju staršiej sestry. Renáta je skutočne veľmi šarmantná dáma. Na slávnostnú príležitosť zvolila dychberúcu róbu v striebornosivých tónoch od prominentného módneho návrhára Borisa Hanečku. Šaty s rafinovaným padavým výstrihom a dramatickými rukávmi z nej vyčarovali kráľovnú večera. „Moja nádherná sestra Eňuška s rodinou a šaty... Bravo Boris Hanečka. Milujem tie šaty!“ neskrývala obdiv samotná herečka.
Bývalá talentovaná lyžiarka vyzerá vo svojich 62 rokoch jednoducho fantasticky a srší z nej neuveriteľný šarm a noblesa. Spoločnosť jej robil elegantný manžel a dospelý syn. Musíme uznať, že gény v tejto rodine jednoducho nepustia a obe sestry Fialové vedia, ako očariť spoločnosť!
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