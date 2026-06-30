Miliónové odškodné za hriechy cirkvi: Arcidiecéza v USA urovná stovky prípadov zneužívania

LOS ANGELES - Arcidiecéza v americkom meste San Francisco uzavrela dohodu o urovnaní s viac ako 500 ľuďmi, ktorí tvrdia, že ich sexuálne zneužívali duchovní pôsobiaci v tejto kalifornskej diecéze. Vo väčšine prípadov išlo o zneužívanie v čase, keď dané osoby boli maloleté. Informuje o tom agentúra AFP.
K mnohým prípadom došlo pred niekoľkými desaťročiami, takže premlčacia lehota už uplynula. Štát Kalifornia však prijal zákon, ktorý poškodeným poskytol dodatočné trojročné obdobie – od začiatku roka 2020 do konca roka 2022 – na podanie žalôb. Dohodu o urovnaní - s odškodným v čiastke 395 miliónov dolárov - musia ešte schváliť združenie obetí sexuálneho zneužívania a súd.
Súčasťou dohody je aj zverejnenie čiastočného zoznamu duchovných, ktorí sa dopustili zneužívania, a zriadenie telefonickej linky na nahlasovanie budúcich prípadov sexuálneho zneužívania. Na základe dohody bude arcidiecéza povinná sprístupniť interné cirkevné dokumenty nezávislému konzultantovi, ktorý vypracuje správu o spáchaných prípadoch zneužívania. Správa bude zverejnená na webovej stránke arcidiecézy, uviedol právnik viacerých žalobcov Jeff Anderson.
Arcidiecéza sa zároveň zaviazala vypracovať 14-bodový plán reforiem, ktorého cieľom je lepšia ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním zo strany duchovných. Arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone po oznámení dohody vyjadril vieru, že „poskytuje cestu k spravodlivému odškodneniu obetí, ktoré bremeno tohto zneužívania niesli celý život“. „Plne prijímame zodpovednosť za to, čo sa stalo a úprimne sa ospravedlňujem všetkým, ktorým bolo ublížené,“ dodal arcibiskup.