Halina Pawlowská (69) vo vážnom stave: KOLAPS PĽÚC... Bez prístrojov to nejde!

(Zdroj: Tv Prima)

Pred desiatimi dňami Haline Pawlowskej skolabovali pľúc. Nemohla dýchať a vo vážnoms tave skončila v nemocnici. Dnes je už spisovateľke a moderátorke omnoho lepšie, je pri vedomí, no vyhraté stále nemá. Ako informuje denník Aha!, zostáva v nemocnici a na dosah musí mať stále prístroje.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Partner Karel Czaban však dúfa, že ju každú chvíľu pustia domov. „Ja dúfam, že ju už o pár dní pustia,“ netají svoje priaznie filmový režisér, ktorý ju pravidelne navštevuje. Rovnako ako dcéra Natálie (43) a vnuk Hugo (14). Halina vraj komunikuje a tešia ju pozdrav od kamarátov a kolegov. Návštevy však zatiaľ prijímať nechce. „Mama sa sama rozhodne, kedy a či vôbec chce o svojom zdravotnom stave informovať,“ dodala dcéra.

No hoci sa zdá, že u Haliny išlo o náhly kolaps pľúc, kolegyňa zo seriálu Zoo si myslí, že zdravotné problémy jej trvali už aspoň pol roka. „Myslím si, že s Halinou to nebolo dobré už na jar. Už vtedy za ňu Martina Hudečková zaskakovala. Prečo, sme sa ale nikdy nedozvedeli. Vraj nemá čas... To sa nám ale ako ospravedlnenie veľmi nezdalo,“ odhalila. Dokonca jej vraj už vtedy robilo problém vyjsť zopár schodov do maskérne. „Maskérky museli za ňou dole na pľac,“ dodala.

(Zdroj: Tv Prima)