Penélope Cruz má problémy s mozgom! Bojí sa o život a bez lekárov sa ani nepohne!

USA - Nakrúcanie nového filmu The Black Ball výrazne skomplikovali obavy o zdravotný stav herečky Penélope Cruz. Španielska hviezda totiž počas príprav na nočné scény pociťovala diskomfort, ktorý lekári označili za predzvesť aneuryzmy.
Penélope Cruz priznala, že ju táto správa úplne zaskočila. „Myslela som si, že zomriem,“ uviedla počas festivalu v Cannes, kde mal film premiéru. V čase, keď sa pripravovala na natáčanie, jej lekári oznámili podozrenie na problém s cievou v mozgu, ktorý môže v prípade prasknutia spôsobiť vážne krvácanie do mozgu ale aj smrť.
Napriek šoku a strachu sa herečka rozhodla podstúpiť ďalšie vyšetrenia. Tie napokon ukázali, že môže pokračovať v práci na filme vrátane fyzicky náročných scén so spevom a tancom, ostane ale pod dohľadom lekárov. Neistota okolo jej zdravotného stavu však podľa jej slov patrila k najťažším obdobiam, aké počas kariéry zažila.
Herečka zároveň priznala, že skúsenosť výrazne ovplyvnila jej pohľad na život. Uvedomila si jeho krehkosť a ocenila podporu rodiny i priateľov, ktorí počas náročných chvíľ stáli po jej boku.
Film The Black Ball, v ktorom Penélope Cruz stvárňuje kabaretnú umelkyňu vystupujúcu pre vojakov, mal premiéru na festivale v Cannes a stretol sa s mimoriadne pozitívnym prijatím publika. Za úspechom snímky sa však skrýva aj osobný boj herečky, ktorá musela počas nakrúcania čeliť obavám o vlastné zdravie.