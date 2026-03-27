Piatok27. marec 2026, meniny má Alena, zajtra Soňa

FOTO Neuveriteľná premena Mariky Gombitovej: Veď je z nej hotová Marilyn Monroe!

Krst albumu Mariky Gombitovej Zobraziť galériu (35)
Krst albumu Mariky Gombitovej (Zdroj: Ján Zemiar/Topky)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA – Slovenská hudobná legenda Marika Gombitová oslávi tento rok rovno dve jubileá - 50 rokov na scéne a 70. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa pred objektívom premenila na ikonickú Marilyn Monroe.

Fotografie nafotil talentovaný slovenský módny fotograf Lukáš Kimlička, ktorý z Mariky Gombitovej dokázal vytvoriť hollywoodsku sexbombu. Elegantné šaty, zvodný pohľad a perfektne zladený styling jej dodali šarm, ktorý by jej mohli závidieť aj mladšie kolegyne. Fotky, ktoré Marika zverejnila aj na svojom Instagrame, zachytávajú rôzne pózy a výrazy – od nežného, elegantného vzhľadu až po zmyselnú, klasicky hollywoodsku charizmu.

K obom jubileám pripravuje speváčka česko-slovenské turné a chcela na plagáte vyzerať čo najlepšie. „Je to vyčerpávajúca práca, modelkám vôbec nezávidím. Ja by som to robiť nechcela,“ priznala niekoľkonásobná zlatá Slávica, aj keď pózovala iba od pása nahor, fotografovi sa podarilo z Mariky vytvoriť ikonickú Marilyn Monroe – a to nielen účesom, ale aj výrazom tváre.


„Už keď som spievala so skupinou Modus, hovorila som chalanom z kapely, že nestačí na koncerte podať iba výkon, ale dôležité je aj, ako sa človek prezentuje. Dodnes sa o seba snažím starať a používať kvalitnú kozmetiku,“ povedala Marika pre Aha!, pričom svoje jubileá oslávi trojicou koncertov - Prešov, Praha, Bratislava. „Veľmi sa teším! Prahu milujem a stále sa považujem za česko-slovenskú speváčku,“ zdôraznila.

Séria fotiek je dôkazom toho, že aj po desaťročiach si Marika dokáže udržať pozornosť nielen hudbou, ale aj módou a vizuálnym štýlom. Pre fanúšikov ide o unikátnu príležitosť vidieť legendu v úplne inom svetle – elegantnú, odvážnu a plnú šarmu, ktorá sa pred objektívom premenila na hollywoodsku ikonu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viac o téme: Marika Gombitová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Marko Kramár, Maroš Kramár
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Domáci prominenti
Talkšou U Adely, Michael
Adela valcuje Česko, toto za celú svoju kariéru neurobila: A môže za to Michael Kocáb!
Domáci prominenti
Marika Gombitová krstila NOVÉ
Marika Gombitová krstila NOVÉ CD: Zmenila IMIDŽ... Aha, ako teraz vyzerá!
Domáci prominenti
Miro Žbirka a Marika
Hlas, ktorý nezmĺkol: Marika stále komponuje, spieva a... sníva sa jej, že chodí
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gábor Boráros prípad smrti expartnerky (†31) už nerieši
Gábor Boráros prípad smrti expartnerky (†31) už nerieši
Prominenti
Dcérka Zuzany Plačkovej má obuté
Dcérka Zuzany Plačkovej má obuté "lodičky"
Prominenti
V rámci podujatia Enviro deň čistia dobrovoľníci, študenti či kadeti brehy vodnej nádrže Liptovská Mara
V rámci podujatia Enviro deň čistia dobrovoľníci, študenti či kadeti brehy vodnej nádrže Liptovská Mara
Správy

Domáce správy

Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen
Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen McMullen je na ceste! Ficova dvojníčka oznámila dátum príchodu k nám
Domáce
FOTO Silný vietor už prišiel
Silný vietor už prišiel na Slovensko: Hasiči varujú, nevychádzajte z domu a vyhnite sa prírode
Domáce
aktualizované Fiasko pri voľbe ústavného
Fiasko pri voľbe ústavného sudcu: O lukratívny post na Ústavnom súde sa neprihlásil ani jeden kandidát
Domáce
Mesto Nitra rozdelí na šport a podujatia rekordných 517-tisíc eur – vieme, kto získa podporu
Mesto Nitra rozdelí na šport a podujatia rekordných 517-tisíc eur – vieme, kto získa podporu
Nitra

Zahraničné

Raketa takmer zasiahla americkú
Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy
Zahraničné
Abolfazl Shekarchi
Dovolenkári v ohrození? Irán hrozí útokmi na hotely v regióne, civilisti majú slúžiť ako štíty!
Zahraničné
Kostra v holandskom kostole
Kostra v holandskom kostole môže prepísať históriu: Našli pozostatky legendárneho d'Artagnana?
dromedar.sk
FOTO Slovenský premiér Robert Fico
Fico po rokovaní v Bukurešti prekvapil: Slovensko chce rumunský plyn aj jeho prepravu cez existujúcu infraštruktúru
Zahraničné

Prominenti

FOTO FOTO Neuveriteľná premena Mariky
FOTO Neuveriteľná premena Mariky Gombitovej: Veď je z nej hotová Marilyn Monroe!
Domáci prominenti
Zendaya
Zendaya dráždi mužské oko: Požičané šaty a podprsenka nikde! Zvodná ako nikdy
Zahraniční prominenti
Totálna hanba: Krst knihy
Totálna hanba: Krst knihy o Aničke (†29) rodina odignorovala! Slováček sa zrútil a Dáda... ešte horšie
Domáci prominenti
Smutná správa: Zomrela legenda
Smutná správa: Zomrela legenda (†87) soft rocku!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ľad sa pod nimi
DRÁMA v priamom prenose: Pod rybármi sa rozlomil ĽAD a odniesol ich 2 km od brehu! Vrtuľníky v akcii
Zaujímavosti
Skrytý svet Maďarska: Objavte
Skrytý svet Maďarska: Objavte unikátne jaskyne
dromedar.sk
Jabloň planá z Liptova
TAKTO sa bojuje o svetovú pozornosť! Nenápadná jabloň z Liptova dobyla Európu a získala PRESTÍŽNE umiestnenie
Zaujímavosti
Zmenil sa vám HLAS?
Zmenil sa vám HLAS? Zbystrite pozornosť! JEDEN nenápadný DETAIL predpovedal bývalému športovcovi ochrnutie
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!

Šport

Hektor Kapustík suverénne postúpil do 2. kola: Online prenos z letov na lyžiach v Planici
Hektor Kapustík suverénne postúpil do 2. kola: Online prenos z letov na lyžiach v Planici
Ostatné
Kazachstan – Slovensko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie ME U21
Kazachstan – Slovensko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie ME U21
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Írski fanúšikovia s ostrou kritikou: Zakaždým, keď sme kopali penaltu, spustili Česi hlasnú sirénu
Írski fanúšikovia s ostrou kritikou: Zakaždým, keď sme kopali penaltu, spustili Česi hlasnú sirénu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy

Kariéra a motivácia

Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Získaj prácu
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Práca a voľný čas
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Výber receptov
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov

Technológie

Rozmýšľaš nad kúpou 8K televízora? Pravdepodobne len vyhodíš peniaze. Toto je limit, ktorý zvládne tvoje oko
Rozmýšľaš nad kúpou 8K televízora? Pravdepodobne len vyhodíš peniaze. Toto je limit, ktorý zvládne tvoje oko
Technológie
USA nasadili bezpilotné „dronové člny“ proti Iránu. Prvýkrát ich použili v reálnom konflikte
USA nasadili bezpilotné „dronové člny“ proti Iránu. Prvýkrát ich použili v reálnom konflikte
Nezaradené
73 % finančných strát Slovákov tvorí tento podvod, hlási VÚB banka. Úspory ti môžu zmiznúť za pár minút
73 % finančných strát Slovákov tvorí tento podvod, hlási VÚB banka. Úspory ti môžu zmiznúť za pár minút
Bezpečnosť
NASA oznámila plán. Na Mars chce poslať jadrovú misiu ešte počas Trumpovho mandátu
NASA oznámila plán. Na Mars chce poslať jadrovú misiu ešte počas Trumpovho mandátu
Správy

Bývanie

Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto

Pre kutilov

Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Život sa im otočí zo dňa na deň: Pre tieto znamenia prichádza prelomový moment v láske aj v práci
Partnerské vzťahy
Život sa im otočí zo dňa na deň: Pre tieto znamenia prichádza prelomový moment v láske aj v práci
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen
Domáce
Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen McMullen je na ceste! Ficova dvojníčka oznámila dátum príchodu k nám
Raketa takmer zasiahla americkú
Zahraničné
Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, Hlas-SD tretí! V parlamente by boli aj Demokrati
Abolfazl Shekarchi
Zahraničné
Dovolenkári v ohrození? Irán hrozí útokmi na hotely v regióne, civilisti majú slúžiť ako štíty!

Ďalšie zo Zoznamu