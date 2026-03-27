FOTO Neuveriteľná premena Mariky Gombitovej: Veď je z nej hotová Marilyn Monroe!

BRATISLAVA – Slovenská hudobná legenda Marika Gombitová oslávi tento rok rovno dve jubileá - 50 rokov na scéne a 70. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa pred objektívom premenila na ikonickú Marilyn Monroe.
Fotografie nafotil talentovaný slovenský módny fotograf Lukáš Kimlička, ktorý z Mariky Gombitovej dokázal vytvoriť hollywoodsku sexbombu. Elegantné šaty, zvodný pohľad a perfektne zladený styling jej dodali šarm, ktorý by jej mohli závidieť aj mladšie kolegyne. Fotky, ktoré Marika zverejnila aj na svojom Instagrame, zachytávajú rôzne pózy a výrazy – od nežného, elegantného vzhľadu až po zmyselnú, klasicky hollywoodsku charizmu.
K obom jubileám pripravuje speváčka česko-slovenské turné a chcela na plagáte vyzerať čo najlepšie. „Je to vyčerpávajúca práca, modelkám vôbec nezávidím. Ja by som to robiť nechcela,“ priznala niekoľkonásobná zlatá Slávica, aj keď pózovala iba od pása nahor, fotografovi sa podarilo z Mariky vytvoriť ikonickú Marilyn Monroe – a to nielen účesom, ale aj výrazom tváre.
„Už keď som spievala so skupinou Modus, hovorila som chalanom z kapely, že nestačí na koncerte podať iba výkon, ale dôležité je aj, ako sa človek prezentuje. Dodnes sa o seba snažím starať a používať kvalitnú kozmetiku,“ povedala Marika pre Aha!, pričom svoje jubileá oslávi trojicou koncertov - Prešov, Praha, Bratislava. „Veľmi sa teším! Prahu milujem a stále sa považujem za česko-slovenskú speváčku,“ zdôraznila.
Séria fotiek je dôkazom toho, že aj po desaťročiach si Marika dokáže udržať pozornosť nielen hudbou, ale aj módou a vizuálnym štýlom. Pre fanúšikov ide o unikátnu príležitosť vidieť legendu v úplne inom svetle – elegantnú, odvážnu a plnú šarmu, ktorá sa pred objektívom premenila na hollywoodsku ikonu.
