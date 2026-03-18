Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

Zdravotné problémy princeznej: Jej stav sa zhoršil!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OSLO - Zdravotný stav nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, ktorá trpí chronickou pľúcnou fibrózou, sa opäť zhoršil. Pre agentúru DPA to v utorok potvrdila jej hovorkyňa.

Z tohto dôvodu sa neočakáva prítomnosť korunnej princeznej na podujatiach spojených s budúcotýždňovou návštevou belgického kráľovského páru v Nórsku. Korunná princezná Mette-Marit trpí zriedkavou formou pľúcnej fibrózy. Ide o závažné a chronické ochorenie pľúc, ktoré spôsobuje zjazvenie pľúcneho tkaniva, čo vedie k dýchavičnosti a ďalším príznakom.

V decembri nórsky kráľovský dvor uviedol, že zdravotný stav korunnej princeznej sa zhoršil a že bude potrebovať transplantáciu pľúc. Manželka korunného princa Haakona je pod tlakom aj po tom, čo vyšli najavo ďalšie podrobnosti o jej kontaktoch s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.

Okrem toho je jej najstarší syn Marius, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu, súdený za viacero obvinení vrátane štyroch prípadov znásilnenia. Podľa analýzy nórskej televízie Mette-Marit počas svojho pôsobenia ako korunná princezná od roku 2001 vynechala iba tri štátne návštevy.

Viac o téme: Mette Marit
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

