Absolútny TRIUMF slávnej speváčky: Najprv Grammy a teraz... Ďalšie 4 ocenenia!

MANCHESTER - Britská speváčka a textárka Olivia Dean triumfovala v sobotu na 46. ročníku slávnostného udeľovania cien Brit Awards v Manchestri na severozápade Anglicka so ziskom štyroch ocenení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Po tom, čo sa s hitom „Man I Need“ a oceňovaným albumom „The Art of Loving“ dostala na vrchol domácich aj zahraničných hitparád, dominovala táto 26-ročná hudobníčka odovzdávaniu cien v mestskej aréne Co-op Live. Niekoľko týždňov po zisku ceny Grammy za najlepšieho nováčika získala najžiadanejšiu cenu večera v kategórii album roka, čím porazila indie speváka Sama Fendera, rockerov zo skupiny Wolf Alice, popovú hviezdu Lily Allen a rappera Davea.
Dean tiež získala cenu za najlepšieho umelca, najlepšieho popového interpreta a – spolu s Fenderom – aj cenu za pieseň roka za singel „Rein Me In“. Vychádzajúca hviezda Lola Young dostala ocenenie v kategórii objav roka, zatiaľ čo Wolf Alice získali cenu pre skupinu roka.
Španielska speváčka Rosalía, ktorá vyhrala cenu za najlepšiu medzinárodnú umelkyňu, predviedla pútavé vystúpenie s Björk, píše AFP. K-popový idol Rose – členka skupiny Blackpink – a Bruno Mars získali cenu v kategórii medzinárodná pieseň roka za svoj virálny hit „APT“, zatiaľ čo brooklynská rocková skupina Geese získala cenu za najlepšiu medzinárodnú skupinu.