Ohavný zločin priamo pod kamerami: VIDEO Žena okradla seniorku, je v rukách polície

DUNAJSKÁ STREDA - Dunajskostredskí policajti vypátrali a obmedzili na osobnej slobode ženu, ktorá mala priamo pod priemyselnými kamerami okradnúť seniorku o mobilný telefón. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia prijala oznámenie o krádeži mobilného telefónu v utorok (12. 5.) krátko pred 11.00 h. „Policajti sa po príchode na miesto skontaktovali s oznamovateľkou, od ktorej zistili popis podozrivej osoby. Ten potvrdil aj muž, ktorý žene pomohol,“ priblížili.
Policajná hliadka začala ihneď konať a vyžiadala si k nahliadnutiu záznam z priemyselnej kamery. Podozrivú sa podarilo vypátrať približne jednu hodinu po spáchaní skutku.
Vyšetrovanie prípadu si prevzal vyšetrovateľ dunajskostredskej kriminálnej polície, ktorý 30-ročnú ženu obvinil zo zločinu krádeže. Zároveň spracoval podnet na návrh, aby bola stíhaná väzobne. V prípade dokázania viny jej hrozí väzenia v trvaní dvoch až ôsmich rokov.