Kauza langoše spustila lavínu! Finančná správa chce PREPISOVAŤ zákon! Kontrola u predajcu pokračuje, tvrdí Kiss

BRATISLAVA - Finančná správa pripravuje pre Ministerstvo financií (MF) SR návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažne porušenie zákona. Súčasné nastavenie je platné už od roku 2008, zmeny by mali priniesť primeranejšie pokuty, jasnejšie pravidlá a lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. Avizoval to vo štvrtok na tlačovej konferencii prezident FS Jozef Kiss.
Aj aktuálny medializovaný príklad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove ukázal podľa neho nedokonalosť zákona. Súvisí najmä s jeho komplikovanosťou, množstvom rôznych výnimiek a kritérií, ktoré musia daňové subjekty dodržiavať a kontrolóri zase preverovať. O tejto téme FS už dlhšie komunikuje aj s rezortom financií.
„My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 (o evidencii tržieb) vo vzťahu k nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme. Lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mäkčene, čiarky, dĺžne alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur,“ priblížil Kiss.
Predajca langošov podľa Kissa pochybil, kontrola pokračuje
Zároveň zdôraznil, že kontrolovaný subjekt v Kvetoslavove určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nespĺňal viaceré náležitosti požadované zákonom. „Či je pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol, adekvátna, to je naozaj na diskusiu. Ale v zákone je to dnes striktne dané, minimálna pokuta je 1500 eur,“ vyčíslil prezident FS.
Ďalšia, následná časť kontroly podľa neho ešte pokračuje a nebola uzavretá vystavením protokolu a uložením pokuty. Daniari preverujú, či okrem zle vystaveného pokladničného dokladu neprišlo aj k ďalším pochybeniam. Ide napríklad o podozrenie z nesprávneho zasielania informácií z registračnej pokladne do centrálneho evidenčného systému FS, či nesprávneho zatrieďovania položiek do rôznych sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH).
Podľa vlastných slov je rád, že sa dotknutý subjekt voči doterajším výsledkom kontroly odvolal. V rámci odvolacieho konania je možné prešetriť všetky okolnosti kontroly. „Chcem prehlásiť, že ak došlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolórov, tak finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví a ak bude potrebné zrušiť toto rozhodnutie, tak ho FS zruší. Ja som veľmi nerád, že sa robí okolo prípadu, ktorý je živý, ktorý nie je ukončený, kauza, ktorá svojím spôsobom kauzou ani nie je, lebo takýchto prípadov sme mali za minulé roky niekoľko,“ konštatoval Kiss.
Pripomenul, že len v roku 2025 boli uložené pokuty za neevidenciu tržieb a zle vystavené pokladničné doklady vo výške 3,4 milióna eur. Poukázal tiež na rizikovosť, a tým aj dôležitosť kontrol v gastrosektore, v ktorom sa výška nepriznaných tržieb podľa analýz FS pohybuje ročne približne na úrovni 500 miliónov eur.