Známy český spevák pomohol bezdomovcovi: VIDEO Dojal svojich fanúšikov!

Tomáša Klusa zastavil bezdomovec (Zdroj: Instagram TK)

Tomáš Klus je český spevák, známy svojím výrazným štýlom a poetickými textami, ktoré často obsahujú spoločenské a politické témy. Nie je populárny len v Českej republike, ale aj na Slovensku, a je považovaný za jedného z najvplyvnejších českých umelcov súčasnosti. No a tým, čo urobil naposledy, dojal svojich fanúšikov.

Hudobníka totiž zastavil na ulici bezdomovec s tým, že by mu rád zahral, no nemá na čom. Tomáš neváhal a podal mu svoju gitaru a muž mu predviedol svoj talent. Potom ho poprosil aj o to, či by mu nekúpil hygienu. Klus sa po chvíľach vrátil a doniesol mu aj gitaru, ktorú mu kúpil a aj hygienu. Posolstvo tohto videa znie, že nádej umiera posledná a hudba spája ľudí z akejkoľvek sociálnej vrstvy.

Pod príspevkom sa nachádza mnoho komentov od Tomášových priaznivcov, ktorým toto video zlepšilo deň. „V niektorých veciach sa s vami nezhodnem, ale toto, to je presne to, čo by mi napadlo, ak by som takého človeka stretla. To je nádhera, podľa mňa ste mu tým neurobili lepší deň, ale život!“ či „To si tak po náročnom dni v práci sadnete ku Instagramu a toto vás dokonalo rozseká a rozplače,“ napísali fanúšičky.