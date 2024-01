Český spevák to už nezvládol: Nečakaný KOLAPS!

(Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - Jeho telo to už viac nezvládalo! No veď to poznáte... Človek si občas na svojich ramenách nesie toľko povinností, že zrazu nevie, čo skôr. A občas sa stane, že STOP-ku mu dá samotný organizmus, ktorý už ďalej veľkú záťaž nezvláda. Niečím podobným si nedávno prešiel aj český herec a muzikant Tomáš Klus (37)...

Na Tomáša sa to začalo sypať ešte počas minulého roka. Charizmatický umelec nakrúcal seriál Zoo, no takisto pracoval na novom albume a absolvoval aj koncertné turné. Popri tom sa zúčastnil na mnohých ďalších vystúpenach a projektoch a, samozrejme, ako trojnásobný otec sa venoval aj svojej rodine.

Veru, naozaj mal čo robiť. A toto zbesilé tempo napokon spôsobilo to, že jeho telo mu dalo jasne najavo, že takto už ďalej nevládze. Tomáš skolaboval priamo doma. „Počas toho roku som si siahol na svoje hranice, zhodou okolností som musel zrušiť aj koncert v Hraniciach na Morave, pretože som v jednej chvíli prišiel domov a moje telo už mi nedovolilo opustiť posteľ. Nebolo mi vyložene zle, ale mal som zimnicu, tras a slabosť vo svaloch," priznal pre české Super.cz umelec, ktorý dodal, že celú túto nevoľnosť pochopil ako varovanie.

(Zdroj: Katka Kiss)

„Už to bolo ťažké a myslím, že také okamihy v živote človeka musia nastať, pretože je to tvor, ktorý si potrebuje na ten extrém siahnuť, aby zistil, že na tú horúcu platňu už znova siahať nebude," myslí si Tomáš. Podobnej situácii by sa do budúcna veľmi rád vyhol a preto sa rozhodol, že v pracovných povinnostiach trochu uberie plyn.

„Skorigoval som svoje aktivity, ambície a potreby a tendencie k tomu, aby som hypotéky splatil skôr, než som myslel. Jednoducho to bude neskôr. Žijeme len raz, tak aby to bolo dlho,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Tomáš, ktorý začal množstvo ponúk odmietať. „Paradoxné je, že o to viac ponúk potom chodí, a som vďačný, že si môžem vyberať,“ dodal Klus, ktorý si snáď konečne nájde čas aj na oddych a dobitie pomyselných bateriek.

Tomáš Klus (Zdroj: profimedia.sk)