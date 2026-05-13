Najnovší PRIESKUM ukazuje trend prekvapujúcich ROŠÁD medzi stranami! SaS aj Demokrati poskočili

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,8 percenta hlasov. Druhý by bol s malým odstupom Smer-SD, ktorý by volilo 17 percent voličov a tretia by skončila Republika so ziskom 11,8 percenta hlasov.
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Na štvrtom mieste je hnutie SLOVENSKO, ktoré získalo podporu 8,2 percenta hlasov, nasleduje strana SaS, ktorá by získala 7,5 percenta. Nad hranicou 7 percent sa drží aj strana Hlas-SD, momentálne so ziskom 7,1 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,9 percenta a KDH, ktoré by začiatkom mája získalo podporu 5,5 percenta.
Ďalšie strany skončili už pod hranicou zvoliteľnosti. Maďarská aliancia získala 3,9 percenta voličov a hnutie Sme rodina 3,5 percenta. Právo na pravdu aj SNS by dostali zhodne 2,7 percenta hlasov a Za ľudí 2,3 percenta.
Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 60,9 percenta oprávnených voličov.
Ak sa pozrieme na rozloženie mandátov v NR SR na základe májového volebného modelu, vyzeralo by nasledovne:
- PS: 36 mandátov
- Smer-SD: 31 mandátov
- Republika: 25 mandátov
- Hnutie Slovensko: 15 mandátov
- SaS: 13 mandátov
- Hlas-SD: 13 mandátov
- Demokrati: 11 mandátov
- KDH: 10 mandátov
Prieskum sa konal od 06. 5. – 10. 5. 2026 na vzorke 1 002 respondentov.