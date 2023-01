Český spevák v slzách: SMRŤ milovanej sestričky… Mala VZÁCNE OCHORENIE

PRAHA - Český spevák Tomáš Klus prežíva veľké trápenie. Na svojom profile na Facebooku zverejnil smutnú správu, kde informoval, že do neba odišla jeho milovaná priateľka Petra, ktorú označoval ako svoju sestru...

Petra bola Tomášovou blízkou kamarátkou a veľkou fanúšičkou. Spevák ju spoznal vďaka českej nadácii, ktorá pomáha ľudom, ktorým bolo diagnostikovaná choroba "motýlích krídel". Týmto ochorením trpela aj samotná Petra, ktorá podľa českých médií bojovala s vážnejšou formou tejto diagnózy.

Správu o jej smrti zverejnil zdrvený Tomáš Klus v príspevku na svojom facebookovom profile. „Milovaná, verím, že tam, kam si teraz letíš, majú oveľa mäkšie periny, než tu. Napriek tomu teraz pre slzy nevidím na displej. Svet nie je zvyknutý na takú chuť do života, a tak Ti zostra pristrihli krídla, ani to Ti však nezabránilo šíriť okolo seba entuziazmus po hrstiach a humoru toľko, že si vždy všetci hovorili, kde sa to v tej babe berie,” napísal muzikant.

„Tak tu sedím a nechápem. Pijem Tvoje "eiskafee" slamkou a iba čumím a hovorím si, čo všetko som Ti ešte nepovedal. Klamala si duchom, sestrička, telo dávalo jasné signály, ale my všetci sme boli presvedčení, že nás všetkých prežiješ,” vyznal sa svojej milovanej priateľke smutný Tomáš.

„Tvoja misia, Anjelik s motýlími krídlami, bola nadmieru úspešná a ja som Ti nekonečne vďačný, že si ma zahrnula do kruhu svojich priateľov. Šťastný let, milujem Ťa,” dodal v odkaze do neba Tomáš Klus. Spevákovi, rodine a blízkym zosnulej Petry vyjadrujeme úprimnú sústrasť.