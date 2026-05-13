Tragédia v Brightone: Z mora vytiahli telá TROCH žien! Na mieste zasahovali člny aj vrtuľník

LONDÝN - Britská polícia v stredu uviedla, že z mora v meste Brighton vytiahla telá troch žien a vyšetruje okolnosti tejto „tragickej udalosti“. Informuje o tom agentúra Reuters.
Miestne médiá uviedli, že na mieste zasahuje viacero záchranných vozidiel, záchranné člny a vrtuľník. „Ide o tragický incident a prebieha vyšetrovanie s cieľom potvrdiť totožnosť týchto troch žien a zistiť, čo sa presne stalo,“ uviedol vo vyhlásení Adam Hays, predstaviteľ polície v grófstve Sussex.
Polícia uviedla, že na miesto bola privolaná o 5.45 h miestneho času (6.45 h SELČ) pre obavy o tri ženy v mori. Bližšie informácie o prípade poskytne hneď, ako budú k dispozícii.