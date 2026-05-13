Nočné obmedzenie v obci Báč: Políca uzavrie hlavný ťah kvôli vyšetrovaniu nehody

BÁČ - Polícia upozorňuje vodičov na nočnú uzáveru cesty prvej triedy cez obec Báč v okrese Dunajská Streda. Cestu uzavrú na nevyhnutne potrebný čas, pravdepodobne o 23.00 h na jednu hodinu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Dôvodom bude vykonávanie vyšetrovacieho pokusu v súvislosti s vyšetrovaním dopravnej nehody. „Žiadame vodičov o trpezlivosť a o dôsledné rešpektovanie pokynov policajných hliadok,“ doplnili policajti.
