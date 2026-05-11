MIMORIADNY ONLINE Prímerie nefunguje: Zelenskyj tvrdí, že Rusko ďalej útočí na fronte

KYJEV/MOSKVA - Rusko sa od sobotňajšieho začiatku trojdňového prímeria oznámeného USA zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie, uviedol dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské ministerstvo obrany z porušovania pokoja zbraní viní naopak ukrajinské ozbrojené sily. Podľa šéfa ruského ministerstva Andreja Belousova ho za posledných 24 hodín Ukrajina porušila v 16.071 prípadoch. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
"Je pekné, že k dnešnému dňu nedošlo k žiadnym masívnym úderom," povedal vo svojom prejave ukrajinský prezident. "Ale v oblastiach frontovej línie mier nie je. Rusi pokračujú vo svojej útočnej aktivite v oblastiach, ktoré sú pre nich kľúčové," dodal Zelenskyj.
Údaje ukrajinského letectva pokles útokov ruských dronov na dlhé vzdialenosti od začiatku prímeria potvrdzujú, no úrady hlásia najmenej deväť zranených, uviedla AFP. Trojdňové prímerie medzi oboma krajinami oznámil v piatok americký prezident Donald Trump. Podľa amerického prezidenta je prímerie začiatkom konca tejto vojny.
O tom, že sa konflikt na Ukrajine chýli ku koncu, hovoril v sobotu pred novinármi tiež ruský prezident Vladimir Putin. "Myslím, že táto záležitosť sa chýli ku koncu," povedal. Vojna sa začala ruskou inváziou práve na jeho pokyn vo februári 2022. Týmto krokom rozpútal najväčší vojenský konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny.