Dramatické chvíle v Šamoríne: Do domu bývalého šéfa Transpetrolu sa vlámal muž, keď tam SPAL! Čo na to polícia?

ŠAMORÍN - Spal v dome, myslel si, že je v bezpečí, no medzitým sa mu niekto vlámal do domu. Reč je o kontroverznom podnikateľovi a bývalom šéfovi štátneho Transpetrolu Štefanovi Czuczovi, ktorý v priebehu roka musel opakovane riešiť násilný vnik do jeho domu. Vila, ktorú má postavenú na pol hektári, sa nachádza v Šamoríne na tichej ulici, neďaleko bývalého šéfa Most-Híd Bélu Bugára. Čo na to polícia?
Celé sa to malo udiať koncom apríla tohto roka. Kontroverzný podnikateľ Štefan Czucz, ktorý sa spája s mnohými vplyvnými menami slovenskej politiky, pokojne spal vo svojom dome v Šamoríne. V tom čase sa mu do domu vlámal páchateľ. Nie je zrejmé, čo páchateľ v dome robil, či niečo odcudzil a či svojim konaním zobudil spacieho podnikateľa. No jedno je známe - nestalo sa to prvýkrát. Do toho istého domu na Pomlejskej ulici v Šamoríne sa vlámal druhýkrát tento rok. Prvýkrát sa tak udialo vo februári. Rovnako išlo o vlámanie do domu vplyvného podnikateľa.
Na to, čo sa udialo a či Czuczovi niečo zmizlo z domu, sa Topky.sk pýtali aj trnavskej polície, pod ktorú Šamorín spadá. Tá potvrdila, že oba prípady evidujú. "Môžeme potvrdiť, že vyšetrovateľ v súvislosti zo skutkom, ku ktorému došlo v apríli 2026, začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže a poškodzovania cudzej veci. Zároveň môžeme potvrdiť, že vo februári 2026 bolo v inom prípade začaté trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody," informovala hovorkyňa trnavskej polície Veronika Dachová. Ako dodala, vzhľadom na to, že v oboch prípadoch aktuálne prebieha prípravné konanie, ktoré je konaním neverejným, a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Czuczov dom sa nachádza na Pomlejskej ulici v Šamoríne, neďaleko domu Bélu Bugára. Ten má postavenú nehnuteľnosť na začiatku ulice v smere z križovatky s Bratislavskou cestou. Czucz vlastní obrovský pozemok, o rozlohe vyše 50 árov, na ktorom má vybudované aj tenisové kurty. Jeho dom sa nachádza zhruba v strede pozemku, nie je pri ceste.
Kto je Štefan Czucz?
Czuczove meno sa spája najmä s Transpetrolom, ktorému od roku 1999 šéfoval do roku 2009. Okrem toho sa spája aj s mnohými vplyvnými menami slovenskej politiky, najmä s bývalými členmi strany Most-Híd, ako napríklad práve s Bugárom či bývalým podpredsedom strany a exministrom spravodlivosti Gáborom Gálom, či darcom strany Jánom Genčíkom, ktorý mal strane požičať pred voľbami 300-tisíc eur. Czucz vlastní viaceré firmy, ktoré sa venujú najmä developmentu či realitám. Vo viacerých developerských projektoch Czucz spolupracoval s oligarchom Jurajom Širokým, informuje portál Aktuality.sk.
V roku 2024 mu primátor mesta Šamorín Csaba Orosz venoval cenu mesta, a to za výnimočný prínos k zlepšeniu a skrášľovaniu životných podmienok obyvateľov nášho mesta a upevňovanie súdržnosti miestnej komunity. "Už ako stredoškolák tvrdo fyzicky pracoval, pestoval na predaj kvety, karafiáty a gerbery. Venoval sa tomu až do pádu totalitného režimu. Veľmi rýchlo sa prejavil jeho zmysel pre obchod. Po nežnej revolúcii založil obchodnú firmu zameranú na export a import, ktorá sa počas 90. rokov stala najväčším dovozcom obuvi na Slovensku. Neskôr sa začal venovať developerskej činnosti. V období od roku 1999 až 2009 bol generálnym riaditeľom ropovodnej spoločnosti Transpetrol, a. s. V súčasnosti realizuje rozsiahle investície v oblasti nehnuteľností všade na Slovensku, ako aj v zahraničí, najmä vo Vietname a v Kanade," informovalo mesto o Czuczovi v statuse na sociálnej sieti.
Ako dodali, je sponzorom mnohých miestnych neziskových organizácií, školských a kultúrnych podujatí či športových klubov. Vďaka jeho podpore fungujú napríklad hodiny vo vežiach mestských kostolov. "Vďaka nemu bol postavený športový komplex X-Bionic Sphere práve v Šamoríne. Svoju radosť a vďaku za to, že táto investícia bola realizovaná v jeho rodnom meste, prejavil darovaním monumentálnej kovovej sochy koňa, ktorá sa stala jedným zo symbolov nášho mesta," uzavreli.