Pondelok11. máj 2026, meniny má Blažena, zajtra Pankrác

Dramatické chvíle v Šamoríne: Do domu bývalého šéfa Transpetrolu sa vlámal muž, keď tam SPAL! Čo na to polícia?

Štefan Czucz Zobraziť galériu (7)
Štefan Czucz (Zdroj: FB / Mesto Šamorín - Somorja Város)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH

ŠAMORÍN - Spal v dome, myslel si, že je v bezpečí, no medzitým sa mu niekto vlámal do domu. Reč je o kontroverznom podnikateľovi a bývalom šéfovi štátneho Transpetrolu Štefanovi Czuczovi, ktorý v priebehu roka musel opakovane riešiť násilný vnik do jeho domu. Vila, ktorú má postavenú na pol hektári, sa nachádza v Šamoríne na tichej ulici, neďaleko bývalého šéfa Most-Híd Bélu Bugára. Čo na to polícia?

Celé sa to malo udiať koncom apríla tohto roka. Kontroverzný podnikateľ Štefan Czucz, ktorý sa spája s mnohými vplyvnými menami slovenskej politiky, pokojne spal vo svojom dome v Šamoríne. V tom čase sa mu do domu vlámal páchateľ. Nie je zrejmé, čo páchateľ v dome robil, či niečo odcudzil a či svojim konaním zobudil spacieho podnikateľa. No jedno je známe - nestalo sa to prvýkrát. Do toho istého domu na Pomlejskej ulici v Šamoríne sa vlámal druhýkrát tento rok. Prvýkrát sa tak udialo vo februári. Rovnako išlo o vlámanie do domu vplyvného podnikateľa. 

Dramatické chvíle v Šamoríne:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Reprofoto / katasterportal, google maps)
Dramatické chvíle v Šamoríne:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Reprofoto / katasterportal, google maps)
Dramatické chvíle v Šamoríne:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Reprofoto / katasterportal, google maps)

Na to, čo sa udialo a či Czuczovi niečo zmizlo z domu, sa Topky.sk pýtali aj trnavskej polície, pod ktorú Šamorín spadá. Tá potvrdila, že oba prípady evidujú. "Môžeme potvrdiť, že vyšetrovateľ v súvislosti zo skutkom, ku ktorému došlo v apríli 2026, začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže a poškodzovania cudzej veci. Zároveň môžeme potvrdiť, že vo februári 2026 bolo v inom prípade začaté trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody," informovala hovorkyňa trnavskej polície Veronika Dachová. Ako dodala, vzhľadom na to, že v oboch prípadoch aktuálne prebieha prípravné konanie, ktoré je konaním neverejným, a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Czuczov dom sa nachádza na Pomlejskej ulici v Šamoríne, neďaleko domu Bélu Bugára. Ten má postavenú nehnuteľnosť na začiatku ulice v smere z križovatky s Bratislavskou cestou. Czucz vlastní obrovský pozemok, o rozlohe vyše 50 árov, na ktorom má vybudované aj tenisové kurty. Jeho dom sa nachádza zhruba v strede pozemku, nie je pri ceste. 

Dramatické chvíle v Šamoríne:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Reprofoto / katasterportal, google maps)
Dramatické chvíle v Šamoríne:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Reprofoto / katasterportal, google maps)
Dramatické chvíle v Šamoríne:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Reprofoto / katasterportal, google maps)

Kto je Štefan Czucz?

Czuczove meno sa spája najmä s Transpetrolom, ktorému od roku 1999 šéfoval do roku 2009. Okrem toho sa spája aj s mnohými vplyvnými menami slovenskej politiky, najmä s bývalými členmi strany Most-Híd, ako napríklad práve s Bugárom či bývalým podpredsedom strany a exministrom spravodlivosti Gáborom Gálom, či darcom strany Jánom Genčíkom, ktorý mal strane požičať pred voľbami 300-tisíc eur. Czucz vlastní viaceré firmy, ktoré sa venujú najmä developmentu či realitám. Vo viacerých developerských projektoch Czucz spolupracoval s oligarchom Jurajom Širokým, informuje portál Aktuality.sk.

V roku 2024 mu primátor mesta Šamorín Csaba Orosz venoval cenu mesta, a to za výnimočný prínos k zlepšeniu a skrášľovaniu životných podmienok obyvateľov nášho mesta a upevňovanie súdržnosti miestnej komunity. "Už ako stredoškolák tvrdo fyzicky pracoval, pestoval na predaj kvety, karafiáty a gerbery. Venoval sa tomu až do pádu totalitného režimu. Veľmi rýchlo sa prejavil jeho zmysel pre obchod. Po nežnej revolúcii založil obchodnú firmu zameranú na export a import, ktorá sa počas 90. rokov stala najväčším dovozcom obuvi na Slovensku. Neskôr sa začal venovať developerskej činnosti. V období od roku 1999 až 2009 bol generálnym riaditeľom ropovodnej spoločnosti Transpetrol, a. s. V súčasnosti realizuje rozsiahle investície v oblasti nehnuteľností všade na Slovensku, ako aj v zahraničí, najmä vo Vietname a v Kanade," informovalo mesto o Czuczovi v statuse na sociálnej sieti. 

 
 

Ako dodali, je sponzorom mnohých miestnych neziskových organizácií, školských a kultúrnych podujatí či športových klubov. Vďaka jeho podpore fungujú napríklad hodiny vo vežiach mestských kostolov. "Vďaka nemu bol postavený športový komplex X-Bionic Sphere práve v Šamoríne. Svoju radosť a vďaku za to, že táto investícia bola realizovaná v jeho rodnom meste, prejavil darovaním monumentálnej kovovej sochy koňa, ktorá sa stala jedným zo symbolov nášho mesta," uzavreli. 

 

Viac o téme: VlámanieTrnavská políciaTranspetrolPorušovanie domovej slobodyŠtefan Czucz
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Uplakané finále Let's Dance: Porubjaková splnila sen svojej dcérke, Matyáš sa po víťazstve zosypal
Uplakané finále Let's Dance: Porubjaková splnila sen svojej dcérke, Matyáš sa po víťazstve zosypal
Prominenti
Tréner Žiliny Pavol Staňo po prehre v Trnave
Tréner Žiliny Pavol Staňo po prehre v Trnave
Zoznam TV
Tréner Trnavy Antonio Muňoz po výhre so Žilinou
Tréner Trnavy Antonio Muňoz po výhre so Žilinou
Zoznam TV

Domáce správy

Začína súd s desiatkou
Začína súd s desiatkou obžalovaných: Kauza Očistec odhaľuje zneužívanie polície
Domáce
Zdroj: Getty Images
Po dvoch rokoch vývoja pripravili dokonalý produkt: Slovenská značka mení opaľovanie!
plnielanu.sk
FOTO Dramatické chvíle v Šamoríne:
Dramatické chvíle v Šamoríne: Do domu bývalého šéfa Transpetrolu sa vlámal muž, keď tam SPAL! Čo na to polícia?
Domáce
V Banskej Bystrici sa začína proces v kauze Očistec: Pred súd predstúpia bývalé špičky polície
V Banskej Bystrici sa začína proces v kauze Očistec: Pred súd predstúpia bývalé špičky polície
Banská Bystrica

Zahraničné

Bývalý thajský premiér Thaksin
Bývalého thajského premiéra pustili z väzenia: Čaká ho dohľad a náramok
Zahraničné
Cestujúci vystupujú z výletnej
Pasažieri z lode s hantavírusom dorazili do Británie a Holandska: Čaká ich prísna karanténa
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
ONLINE Trump zúri: Odpoveď Iránu označil za totálne neprijateľnú
Zahraničné
Kanadský premiér Mark Carney
MIMORIADNY ONLINE Prímerie nefunguje: Zelenskyj tvrdí, že Rusko ďalej útočí na fronte
Zahraničné

Prominenti

FOTO Let´s Dance 11, finále
Uplakané finále Let's Dance: Porubjaková splnila sen svojej dcérke, Matyáš sa po víťazstve zosypal
Domáci prominenti
Pamätáte si túto herečku?
Pamätáte si túto herečku? Je to stará mama markizáčky Pietrovej
Osobnosti
Let´s Dance 11, finále
Let's Dance už pozná najlepšieho z najlepších: Tento pár získal titul KRÁĽ a KRÁĽOVNÁ tanečného parketu!
Domáci prominenti
Georgia May Jagger
Dcéra Micka Jaggera rozpálila Instagram: Georgia May odhodila zábrany a predviedla telo bohyne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Veľká čistka na Instagrame?
Veľká čistka na Instagrame? Slávne hviezdy prišli o milióny followerov, pokles hlási Messi, Taylor Swift a iní
Zaujímavosti
Najväčší problém tejto diagnózy?
Najväčší problém tejto diagnózy? Riešime ju, až keď vznikne a je už neskoro
vysetrenie.sk
TOTO ste potrebovali vedieť:
TOTO ste potrebovali vedieť: Prečo máme v stolici celú kukuricu, aj keď ju predtým požujeme? Lekár vysvetľuje
Zaujímavosti
Robíte TOTO na dovolenke?
Robíte TOTO na dovolenke? Vedci bijú na POPLACH: Netušíte, akú HROZBU po sebe zanechávate!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
plnielanu.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!

Šport

VIDEO Presilovkový mág opäť udrel: Slafkovský gólovo prispel k vysokej výhre Montrealu
VIDEO Presilovkový mág opäť udrel: Slafkovský gólovo prispel k vysokej výhre Montrealu
Zostrihy NHL
Obhajoba majstrovského titulu spečatená: Barcelona rozhodla El Clásico za 20 minút a oslavuje
Obhajoba majstrovského titulu spečatená: Barcelona rozhodla El Clásico za 20 minút a oslavuje
La Liga
Definitívne rozhodnutie Pastrňáka: Česko na MS do Švajčiarska s kvartetom hráčov z NHL
Definitívne rozhodnutie Pastrňáka: Česko na MS do Švajčiarska s kvartetom hráčov z NHL
MS v hokeji
Zahodená penalta a jediný gól: Šláger Trnavy so Žilinou priniesol infarktový záver
Zahodená penalta a jediný gól: Šláger Trnavy so Žilinou priniesol infarktový záver
Niké liga

Auto-moto

TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Rady, tipy a triky
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Motivácia a inšpirácia
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Prostredie práce
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty

Technológie

Obľúbený typ jedla, ktorý jeme vo veľkom, môže zvyšovať riziko srdcového infarktu. Kardiológovia varujú, že problém nie je len cukor a tuk
Obľúbený typ jedla, ktorý jeme vo veľkom, môže zvyšovať riziko srdcového infarktu. Kardiológovia varujú, že problém nie je len cukor a tuk
Veda a výskum
Roky používam iPhone, no teraz ho mám chuť hodiť do koša. Dva týždne s Galaxy S26 Ultra ma prinútili rozmýšľať nad prechodom k Samsungu
Roky používam iPhone, no teraz ho mám chuť hodiť do koša. Dva týždne s Galaxy S26 Ultra ma prinútili rozmýšľať nad prechodom k Samsungu
Apple
Ozempic ukázal, že hlad sa dá oklamať. Vedci vytvorili molekulu, ktorá jeho účinok znásobuje
Ozempic ukázal, že hlad sa dá oklamať. Vedci vytvorili molekulu, ktorá jeho účinok znásobuje
Správy
Starý Wi-Fi router vie potichu brzdiť internet v celej domácnosť. Takto spoznáš, že ho už treba vymeniť
Starý Wi-Fi router vie potichu brzdiť internet v celej domácnosť. Takto spoznáš, že ho už treba vymeniť
Návody

Bývanie

Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa

Pre kutilov

Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 11.5. – 17.5.: Tri znamenia môžu zbohatnúť, dve čaká kríza vo vzťahu a ďalšie riskatný flirt
Zábava
Horoskop na nový týždeň 11.5. – 17.5.: Tri znamenia môžu zbohatnúť, dve čaká kríza vo vzťahu a ďalšie riskatný flirt
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dramatické chvíle v Šamoríne:
Domáce
Dramatické chvíle v Šamoríne: Do domu bývalého šéfa Transpetrolu sa vlámal muž, keď tam SPAL! Čo na to polícia?
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
ONLINE Trump zúri: Odpoveď Iránu označil za totálne neprijateľnú
Kanadský premiér Mark Carney
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Prímerie nefunguje: Zelenskyj tvrdí, že Rusko ďalej útočí na fronte
Dmitrij Medvedev.
Zahraničné
Bývalý ruský prezident pohrozil Nemecku VOJNOU: Rusi majú strach z JEDNEJ veci! Ak sa TOTO stane, zaútočia

Ďalšie zo Zoznamu