Začína súd s desiatkou obžalovaných: Kauza Očistec odhaľuje zneužívanie polície

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA - Na Slovensku by sa dnes malo začať hlavné pojednávanie s desiatkou ľudí, ktorí čelia obžalobe pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) súčasného, už štvornásobného premiéra Roberta Fica. Medzi obžalovanými v kauze zvanej Očistec sú okrem iných podpredseda snemovne a bývalý policajný prezident za Smer-SD Tibor Gašpar a ďalší niekdajší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry.
Podozriví v prípade boli zadržaní a obvinení už v roku 2020, keď Smer-SD bol v opozícii. O rok neskôr potom žalobca vtedajšieho elitného útvaru prokuratúry ÚSP podal obžalobu okrem iného za trestné činy založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužitia právomocí. Obvinení sú podozriví z toho, že napríklad ovplyvňovali vyšetrovanie a trestné stíhanie polície.
Súdne pojednávanie sa zdržalo námietkami
Začatie súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde zdržali okrem iného námietky obhajoby. Súčasná Ficova vláda po svojom nástupe do úradu v roku 2023 v rámci rozsiahlych zmien v trestnom práve zrušila ÚSP a výrazne znížila tresty za viaceré zločiny. Žalobca Michal Šúrek denníku Denník N povedal, že po uvedených zmenách by obžalovaní v kauze Očistec v prípade uznania viny na súde mohli vyviaznuť len s podmienkami, zatiaľ čo pri skoršej právnej úprave by im hrozili dlhoročné tresty väzenia.
Zmeny zákonov môžu znížiť tresty v kauze
Medzi obžalovanými sú okrem Gašpara jeho príbuzný a podnikateľ Norbert Bödör, ďalej bývalý šéf policajnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer, niekdajší riaditeľ už zrušenej elitnej policajnej jednotky NAKA Peter Hraško, bývalý riaditeľ policajnej finančnej jednotky Bernard Slobodník, niekdajší šéf Finančnej správy František Imrecze, ako aj bývalý šéf ÚSP Dušan Kováčik. Slobodník podľa dostupných informácií spolupracoval s políciou pri vyšetrovaní; terajší premiér Fico ho v minulosti nazval udavačom.
Súčasná slovenská vláda sa opakovane usiluje o zmeny v trestnom práve, ktoré by upravili inštitút spolupracujúcich obvinených. Návrh novej úpravy v tejto záležitosti schválila naposledy v máji. Ústavný súd ešte vo februári pozastavil nové ustanovenie Trestného poriadku, že polícia a súdy na Slovensku by nemohli využiť svedectvo tých spolupracujúcich obvinených, ktorí za to získali výhody a ktorí v akejkoľvek inej trestnej veci nevypovedali o podstatných skutočnostiach pravdivo alebo neuviedli všetky dôležité informácie 2000. Podľa opozície zmeny zákonov majú pomôcť Gašparovi a ďalším obvineným, ktorí sú spätí s vládnou koalíciou.
Spochybňovanie vyšetrovania
Smer-SD dlhodobo spochybňuje vyšetrovanie káuz, na ktoré sa polícia zamerala v rokoch 2020-2023. Vtedy bola Ficova strana v opozícii. Polícia potom v rôznych kauzách obvinila niekoľko desiatok ľudí. Časť z nich bola odsúdená, niektorých ďalších obvinených súd oslobodil alebo ich stíhanie zastavila prokuratúra.