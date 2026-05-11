Bývalý ruský prezident pohrozil Nemecku VOJNOU: Rusi majú strach z JEDNEJ veci! Ak sa TOTO stane, zaútočia

MOSKVA - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev pohrozil Nemecku. Krajine odkázal, že otvorená konfrontácia s Ruskom by skončila úplný zničením krajiny. Zašiel dokonca ešte ďalej, keď naznačil, že vojna by znamenala koniec európskej civilizácie.
Medvedev Nemcov obvinil zo snahy získať jadrové zbrane. Podľa jeho slov by to bol pre Rusko dôvod na útok. "Nebezpečenstvo, že Nemecko získa jadrové zbrane, je pre Kremeľ dôvodom na vojnu. Ale aj konvenčná vojna bez jadrových zbraní by pre Nemecko skončila úplným zničením," napísal v článku, ktorý na svojom webe uverejnila ruská televízia RT. V prípade, že by sa naplnili najhoršie scenáre by to znamenalo koniec európskej civilizácie.
Medvedev tiež spochybnil legitimitu znovuzjednotenia Nemecka. "Referendum o znovuzjednotení sa nikdy nekonalo, a preto bolo právne sporné," uviedol Medvedev. Referendum pritom nebolo nutné ani podľa medzinárodného, ani podľa nemeckého práva
Nemecko sa pri znovuzjednotení zaviazalo, že sa nebude usilovať o jadrové zbrane. Vo svetle udalostí v posledných rokov sa však téma ocitla na stole. Kancelár Friedrich Merz má rokovať s ďalšími európskymi mocnosťami o zavedení celoeurópskej jadrovej obrany. Informoval o tom web Euractiv.
Nemecko má síce zakázané vyvíjať vlastné jadrové zbrane, jeho záväzky sa ale nevzťahujú na spoločný program s krajinami, ktoré jadrovým arzenálom disponujú, v Európe to sú Veľká Británia a Francúzsko.