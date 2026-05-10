Nepríjemný zážitok slávnej speváčky: Počas koncertu sa jej zlomil opätok!

LOS ANGELES - Zara Larsson zažila počas vystúpenia nepríjemný moment, no zvládla ho s absolútnym profesionálnym pokojom. Počas koncertu v relácii Today sa jej totiž priamo na pódiu zlomil podpätok, no speváčka ani na sekundu neprerušila vystúpenie.
28-ročná švédska popová hviezda Zara Larsson otvorila letnú koncertnú sériu energickým mixom svojich najväčších hitov. Uprostred choreografie sa jej však odlomil ihličkový podpätok z jednej lodičky. Napriek tomu pokračovala v speve aj tanci s rovnakou energiou, akoby sa nič nestalo.
Zara počas vystúpenia stihla dokonca zísť medzi fanúšikov pod pódiom a užívala si koncert naplno. Publikum si incident takmer ani nevšimlo, pretože speváčka situáciu ustála s úsmevom a sebavedomím.
Po koncerte sa k celej situácii vyjadrila aj na Instagrame, kde priznala, že ráno bojovala ešte s väčším problémom než so zlomeným podpätkom. „Dnes ráno som bola strašne nervózna, pretože som prakticky úplne stratila hlas,“ napísala.
„Ale zvládli sme to!!! Veľmi som si to užila! Ďakujem všetkým, že ste prišli tak skoro ráno.“ Fanúšikom následne ukázala aj fotografiu poškodenej topánky a s humorom dodala: „A ešte sme zvládli aj Lush Life s jedným podpätkom loool.“