Každé víťazstvo má svoju tvár, víťazmi nie sú len športovci

Športovci sú často vnímaní cez prizmu výkonov, disciplíny a úspechov. Víťazstvá dosahujú vo svetle reflektorov. Po svete sa pohybujú aj iní víťazi – darcovia krvi. Svoje výhry dosahujú v tichosti, odmenou je im okrem dobrého pocitu aj SMS správa: „Vaša krv dnes zachránila ľudský život. Ďakujeme.“
Darcov krvi sa rozhodli športovci podporiť i rozšíriť ich rady. Športové hviezdy vyzývajú verejnosť, aby ukázala solidaritu s druhými a prišla darovať krv. Kampaň na podporu darcovstva „Každé víťazstvo má svoju tvár“ pripravila Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru s podporov rezortných športových stredísk a NTS SR. Zapojili sa do nej úspešní športovci, budúce osobnosti slovenského športu a členovia Slovenského olympijského tímu, ktorý podporujú exkluzívny generálny partner TIPOS, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri Veselý – očná klinika a SPP a exkluzívny automobilový partner EUROMOTOR.
Krv nie je abstraktný pojem
Ani pre športovcov nie je krv abstraktný pojem. Vedia, že v mnohých momentoch zachraňuje ľudské životy. Často ju aj oni potrebujú. Riziká zranení, často aj vážnych, sú v športe veľké. Hranica medzi silou a zraniteľnosťou je veľmi krehká. „Darovanie krvi je dôležité. Šport na Slovensku spája a športovci vedia motivovať ľudí, aby boli nielen aktívni, ale aj robili niečo dobré. Aj preto som sa zapojil do kampane, v ktorej budú všetky strany víťazné,“ povedal zjazdár Andreas Žampa, ambasádor kampane v Prešovskom kraji. Priznal, že sa v nemocnici liečil viackrát: „Každý zo športovcov sa môže v niektorej chvíli ocitnúť na druhej strane a tú krv bude potrebovať.“
Krv zatiaľ nedaroval, ale chystá sa to zmeniť. Pokiaľ mu to lekári umožnia, rád by daroval krv počas kampane „Každé víťazstvo má svoju tvár“. Darovať by chcel prísť 28. mája na výjazdový odber v bratislavskom Dome športu, v ktorom sídli Slovenský olympijský a športový výbor. „Doteraz mi vždy chýbal ten posledný krok, aby som prišiel. Darovanie krvi pre aktívnych športovcov je náročné vzhľadom na ich neustále cestovanie a tréningové plány. Verím, že tentoraz sa tak stane,“ uviedol Andreas Žampa.
Príklad pre mladú generáciu
Motiváciu prvýkrát ísť darovať krv má aj vychádzajúca biatlonová výzva Michaela Straková. Pre Banskobystričanku je zapojenie sa do kampane nielen otázkou podpory darcov, ale aj prejavom zodpovednosti a motiváciou pre mladšiu generáciu. „Rada by som chcela ísť príkladom svojim rovesníkom,“ povedala tohtoročná kadetská majsterka sveta v biatlone.
Počas sezóny by na rozdiel od súčasného obdobia bolo darovanie krvi aj logistickou výzvou. Neustále sa totiž presúva či absolvuje sústredenia vo vysokých nadmorských výškach, po ktorých sa nemôže darovať krv. „Je potrebné nájsť priestor na darovanie. Asi najlepšie je to po sezóne. Budem sa snažiť darovať krv čo najčastejšie,“ vysvetľuje Michaela Straková.
Športovci zapojení do kampane dokazujú, že aj keď sú zvyknutí podávať maximálne výkony, vnímajú hodnotu jednoduchých, no zásadných činov. Krv totiž nedokáže nahradiť žiadna technológia ani tréning – je nenahraditeľná a jej darovanie zostáva jedným z najpriamejších spôsobov, ako zachrániť život. Aj preto kampaň „Každé víťazstvo má svoju tvár“ je vlastne výzvou pre každého, aby prekročil vlastný tieň, našiel si čas a urobil krok, ktorý môže pre niekoho znamenať všetko. Niekedy stačí málo, aby sa z myšlienky stal čin.
