Tragédia pri cvičení v Maroku: Dvaja americkí vojaci zmizli, jedno telo už našli

RABAT - Marocká armáda v nedeľu oznámila, že bolo nájdené telo jedného z dvoch amerických vojakov, ktorí sa stratili počas medzinárodného vojenského cvičenia. Pátranie vo výcvikovom priestore Cap Draa na juhu Maroka na pobreží Atlantického oceánu pokračuje, píše agentúra AFP.
Marocká armáda vo vyhlásení uviedla, že v sobotu z mora vytiahli telo jedného z dvoch vojakov, ktorí sa stratili neďaleko pobrežného útesu počas vojenského cvičenia Africký lev 2026. Predstaviteľ americkej armády pod podmienkou anonymity v nedeľu večer agentúre AFP povedal, že vojaci do mora pravdepodobne spadli pri nehode, a vylúčil terorizmus. Do pátrania sa zapojili vojenské lode, vrtuľníky a letecké drony na ploche viac ako 8000 štvorcových kilometrov, ako aj jaskynní potápači a bezpilotné podvodné plavidlo.
Cvičenie Africký lev 2026 sa začalo ešte v apríli a podľa oficiálneho plánu sa malo skončiť 8. mája. Zapojilo sa do neho takmer 5000 vojakov z viac ako 40 krajín a experti špecializujúci sa na bezpečnosť a obranu.