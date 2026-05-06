MIMORIADNY ONLINE Smrteľný vírus! Loď príjmu na Kanároch! Jeden nakazený je už v Európe, zverejnili národnosť pasažierov

MADRID - Španielsko na žiadosť WHO prijme na Kanárskych ostrovoch výletnú loď MV Hondius, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus vrátane troch úmrtí, hoci rozhodnutie vyvolalo odpor kanárskej vlády. Na palube je 147 ľudí z 23 krajín, medzi nimi aj pacienti s andskou variantou vírusu prenášajúcou sa medzi ľuďmi. Ďalší nakazení sú už v nemocniciach v Európe.

  • Španielsko prijme loď MV Hondius na Kanárskych ostrovoch na žiadosť WHO.
  • Z Cabo Verde už dorazilo prvé sanitné lietadlo na evakuáciu troch vážne chorých.
  • Medzi nimi je aj holandský lodný lekár, ktorého prijme Španielsko.
  • Kanárska vláda rozhodnutie kritizuje a žiada urgentné stretnutie s premiérom.
  • Madrid tvrdí, že riziko pre obyvateľov je veľmi nízke a systém je pripravený.

  • Jeden z nakazených pasažierov sa lieči vo Švajčiarsku.

Situáciu sledujeme ONLINE. 

11:25 Predsedníčka Cabilda Tenerife, Rosa Dávila, odmieta príchod výletnej lode MV Hondius a tvrdí, že o rozhodnutí sa dozvedeli len z médií. Kritizuje, že vláda konala jednostranne, bez informovania kanárskych orgánov či zdravotníkov, a že neboli poskytnuté dostatočné záruky bezpečnosti. Podľa nej sa zásah mohol vykonať priamo v Cabo Verde a presun lode na Kanáre je politické rozhodnutie.

11:10 Evakuácia dvoch chorých členov posádky a ďalšej osoby, ktorá bola s nimi v kontakte na výletnej lodi, „prebieha“, povedal v stredu agentúre AFP zástupca WHO v krajine. „Všetci traja sú v stabilizovanom stave a jeden z nich je asymptomatický,“ povedala Ann Lindstrandová. Podľa WHO majú byť traja ľudia vylodení v prístave Praia, hlavnom meste Kapverd, a potom prevezení sanitkou na blízke letisko, odkiaľ budú evakuovaní lietadlom.

11:05 Loď MV Hondius sa v súčasnosti nachádza v blízkosti ostrova Santiago, kde čakajú na liečbu dvaja členovia posádky s príznakmi. Zdravotnícke tímy vykonávajú kontroly cestujúcich, aby pochopili, koľko ľudí môže byť postihnutých a či sa choroba rozšírila.

Španielsko prijme výletnú loď

Španielsko potvrdilo, že prijme v Kanárskych ostrovoch výletnú loď MV Hondius, na ktorej vypukla nákaza hantavírusu. Rozhodnutie padlo na žiadosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v duchu „medzinárodného práva a humanitárneho záväzku“, píše portál El Mundo.

Loď by mala na Kanárske ostrovy doraziť v priebehu troch až štyroch dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie, a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci.

Cabo Verde potvrdilo, že jeden z dvoch sanitných lietadiel už pristál a uskutoční sa evakuácia troch vážne chorých pacientov. Medzi nimi je aj holandský lodný lekár, ktorého Španielsko prijme na základe formálnej žiadosti Holandska. Je v kritickom stave. 

Rozhodnutie vyvolalo odpor Kanárskej vlády

Ministerstvo zdravotníctva určilo ako referenčné pracovisko nemocnicu Nuestra Señora de la Candelaria v Santa Cruz de Tenerife. Kanárska vláda však reagovala ostro. Prezident Fernando Clavijo vyhlásil, že rozhodnutie „neobstojí na žiadnom technickom základe“ a že nebola poskytnutá dostatočná informácia na upokojenie obyvateľov .

Clavijo žiada urgentné stretnutie s premiérom Sánchezom a tvrdí, že loď mala byť ošetrená „tam, kde je – v Cabo Verde“, bez nutnosti vplávať do španielskych vôd. Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že systém je pripravený a že „riziko pre španielsku populáciu je veľmi nízke“. Španielsko je v nepretržitom kontakte s Kanárskou vládou a s WHO.

Na palube sú prípady nebezpečnej andskej varianty hantavírusu

Južná Afrika oznámila, že dva prípady súvisia s variantom Andes, jediným hantavírusom, ktorý sa prenáša z človeka na človeka pri úzkom kontakte. Obaja pacienti predtým vystúpili z MV Hondius .

Podľa WHO je na lodi 147 ľudí z 23 krajín. Holandský prevádzkovateľ lode, spoločnosť Oceanwide Expeditions, uviedol, že na palube bolo 88 pasažierov z 15 krajín, vrátane 19 zo Spojeného kráľovstva, 17 zo Spojených štátov, 13 zo Španielska a ôsmich z Holandska. Jeden z pasažierov je Argentínčan. Slováci sa na palube nemajú nachádzať.

Hantavírus

Hantavírus spôsobuje zriedkavé respiračné ochorenia, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, hnačka a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje až 50 percent.

Tri obete

Doteraz zomreli traja pasažieri. Medzi obeťami je manželský pár z Holandska, ktorý cestoval po Južnej Amerike predtým, ako 1. apríla nastúpil na loď v argentínskej Ushuaie. Manžel ochorel 6. apríla a zomrel 11. apríla. Jeho telo bolo z lode vyložené 24. apríla na britskom ostrove Svätá Helena. Jeho manželka, ktorá sa tiež necítila dobre, vystúpila na pevninu, no počas letu do Johannesburgu 25. apríla sa jej stav zhoršil a 26. apríla zomrela v nemocnici. Infekcia hantavírusom bola potvrdená 4. mája. Podľa hovorcu juhoafrického ministerstva zdravotníctva Foster Mohaleho mal muž 70 rokov a žena 69.

Ďalšou obeťou je nemecká pasažierka, ktorá dostala horúčku 28. apríla, následne sa u nej rozvinula pneumónia a zomrela 2. mája. Jej telo zostáva na palube lode.

WHO uvádza, že nákaza hantavírusom sa zvyčajne spája s kontaktom s hlodavcami alebo ich výlučkami. V tomto prípade však odborníci nevylučujú možnosť takéhoto šírenia, prípadne infekciu v uzavretých priestoroch lode alebo na miestach navštívených počas plavby. Prevádzkovateľ lode odmietol tvrdenie, že by sa na palube nachádzali potkany.

Život na palube: prázdne paluby, izolácia a čakanie

Zábery získané agentúrou AP ukazujú prázdne paluby a zdravotníkov v ochranných oblekoch. Pasažieri opisujú atmosféru ako zvláštne pokojný, no napätý čas čakania. „Naše dni sú takmer normálne… čakáme, kým úrady nájdu riešenie,“ uviedol pasažier Qasem Elhato.

Ďalšia pasažierka, Helene Goessaertová, povedala belgickej televíznej stanici VRT, že všetci na palube sú „doslova na jednej lodi“. „Nevydávate sa na cestu s myšlienkou, že jeden z vašich spolucestujúcich nemusí prežiť,“ povedala.

Muž nakazený hantavírusom sa lieči v Zürichu

V Zürichu sa lieči muž s hantavírusom, oznámila dnes v tlačovej správe švajčiarska vláda. Predtým bol na výletnej lodi. "Vo Švajčiarsku bol jeden človek pozitívne testovaný na hantavírus. Muž sa spolu so svojou manželkou koncom apríla vrátil z cesty v Južnej Amerike," píše sa v tlačovom vyhlásení, podľa ktorého pri sebe muž po návrate pozoroval príznaky ochorenia, ktoré hantavírus spôsobuje. V zürichskej univerzitnej nemocnici ho preto zdravotníci dali do izolácie. Následný test potvrdil infekciu.

Muž je nakazený hantavírusom Andes, ktorý sa vyskytuje práve v Južnej Amerike. Na rozdiel od európskych hantavírusov sa podľa švajčiarskej vlády tento variant môže vzácne prenášať aj z človeka na človeka. K prenosu ale dochádza len pri úzkom kontakte, preto švajčiarske úrady výskyt ďalších prípadov nákazy v tejto krajine považujú za nepravdepodobný. "Riziko pre obyvateľstvo je nízke," uviedla vláda.

Pacientova manželka zatiaľ nevykazuje žiadne príznaky, ale pre istotu je tiež v izolácii. Švajčiarske úrady zisťujú, či bol muž od prepuknutia nákazy v kontakte aj s ďalšími ľuďmi. Ako presne sa muž z lode dostal do Švajčiarska, zatiaľ vláda alpskej krajiny neoznámila.

