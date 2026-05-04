Dolly Parton je na dne: Plánuje už vlastný pohreb!

LOS ANGELES - Po strate manžela prežíva Dolly Parton jedno z najťažších období svojho života. Smútok z dlhoročného vzťahu, ktorý trval takmer šesť desaťročí, sa podpísal nielen na jej psychike, ale aj na zdraví a životných plánoch.
Keď speváčka Dolly Parton minulý rok v marci prišla o svoju životnú lásku, v jej živote vznikla prázdnota, ktorú už nič nedokáže zaplniť. Carla Deana (†82) spoznala ešte dávno predtým, než sa stala slávnou, a spoločne prežili úctyhodných 59 rokov. Je preto pochopiteľné, že jeho odchod výrazne ovplyvnil aj jej zdravie.
Krátko po tejto strate musela pre zdravotné problémy presunúť svoje plánované vystúpenia v Las Vegas na nasledujúci rok, čo vyvolalo obavy medzi jej fanúšikmi. „Nemyslím si, že Boh so mnou skončil, a ani ja som ešte neskončila. Chcela som, aby ste vedeli, že neumieram,“ ubezpečovala v tom čase verejnosť. Ľudia z jej okolia však naznačujú, že už nie je taká ako kedysi. Ako píše portál Radar, často premýšľa o smrti.
„Potýka sa s množstvom problémov, a preto začala plánovať vlastný pohreb. Vie, že nebude žiť večne, a úprimne povedané – od Carlovej smrti ju trápi obrovský smútok,“ prezradil zdroj z jej blízkeho okolia. Zároveň speváčka dala najavo, že do svojho života už nikoho nového vpustiť nechce. „Myslím si, že Carl Dean na mňa čaká na druhej strane. A keby som sa pri nebeskej bráne objavila s niekým iným, nepáčilo by sa mu to,“ zverila sa.