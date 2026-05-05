Hrozí mu väzenie až na 15 rokov! Polícia obvinila dílera z Bratislavy

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ obvinil 33-ročného dílera z bratislavskej Petržalky pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Obvinený si mal opakovane zadovažovať pervitín a marihuanu, ktoré následne vo väčšom množstve neoprávnene prechovával a následne odpredával za vopred dohodnutú finančnú hotovosť ďalším koncovým užívateľom drog,“ priblížil hovorca. Ako podotkol, pri osobnej prehliadke bolo u muža zaistené aj vrecko s tlakovým uzáverom, pričom vykonaným expertíznym skúmaním bolo zistené, že v prípade zaistenej kryštalickej látky išlo o viac ako sedem gramov metamfetamínu.
Následnou lustráciou bolo zistené, že obvinený bol za predaj drog už v minulosti odsúdený, preto bol spracovaný aj podnet na jeho väzobné trestné stíhanie, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil. „V uvedenom prípade hrozí v prípade preukázania viny pred súdom obvinenému Richardovi trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ doplnil Pecek.